۳۲ میلیون دلار سیگار طی ۲ سال گذشته وارد ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مسجدی ظهر پنجشنبه در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی بیان کرد: متأسفانه افزایش استعمال دخانیات در کشور موجب نگرانیهای فراوانی شده است.
وی با بیان اینکه مرحوم میرزای شیرازی نخستین فتوای دینی را در خصوص دخانیات صادر کرد، افزود: پس از میرزای شیرازی تنها آیت الله مکارم شیرازی در خصوص دخانیات فتوا صادر کرده است.
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران با بیان اینکه فتوای آیت الله مکارم شیرازی در سازمان بهداشت جهانی مطرح شد، افزود: اظهار نظر این مرجع تقلید به عنوان کارشناس دینی در سراسر جهان انتشار یافته و مورد استقبال جهانیان واقع شده است.
وی بیان کرد: در گذشته فقط ۲۰ درصد آقایان و ۲ درصد خانمها سیگار میکشیدند اما امروز آمارها نشان میدهد که ۴۰ درصد دانشجویان و دانش آموزان دختر به قلیان روی آوردهاند که این امر زنگ خطری جدی برای جامعه میباشد.
مسجدی گفت: استعمال دخانیات در اماکن عمومی بر اساس قانون ممنوع است اما این قانون در جامعه متأسفانه نادیده گرفته میشود.
وی با بیان اینکه با همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت در حال اعلام قهوه خانهها به عنوان مکانی خصوصی هستند، افزود: با این اقدام امکان هرگونه نظارت از این اماکن بدون مجوز ممکن نیست.
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران ادامه داد: این موضوع در چند کمیسیون مجلس شورای اسلامی مطرح شده است و در کمیسیونها به شدت به دنبال تصویب این موضوع هستند که نظرات علما در این خصوص بسیار تأثیرگذار در تصمیم گیریهای دولت، مجلس شواری اسلامی و مردم است بنابراین درخواست داریم که نسبت به این موضوع اعلام موضع کنید.
وی بیان کرد: در عربستان نیز خرید و فروش و مصرف دخانیات در شعاع بیش از یک کیلومتری مکه و مدینه ممنوع است.
مسجدی گفت: از مراجع تقلید استدعا داریم تا مانع از تصویب این قانون در کشور شوند زیرا تصویب این قانون عقب گردی ۴۰ ساله را به همراه خواهد داشت.
اختصاص ارز دولتی برای سیگار
وی عنوان کرد: اجناس مورد نیاز کشور برای تخصیص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در ۱۰ گروه کالایی دسته بندی شدهاند که متأسفانه سیگار در پنجمین اولویت دولت قرار گرفته که این امر صحیح نیست حتی با وجود اینکه ما با تأمین دارو مشکلاتی را داریم.
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران با بیان اینکه ۳۲ میلیون دلار سیگار طی ۲ سال گذشته وارد ایران شده است، افزود: آمریکا هر شرکت و یا کشوری که بیش از پنج میلیون دلار با ایران به تبادل کالا بپردازد را تحریم میکند اما طی ۴۰ سال گذشته سیگار به عنوان تنها کالایی بوده که برای ورود به ایران تحریم نشده است.
وی بیان کرد: سیگار مشکلات بسیاری را برای سلامتی ایجاد میکند و موجب بروز سرطانهای مختلف نیز میشود.
مسجدی با بیان اینکه یک برند معروف سیگار اسرائیلی در ایران شعبه زده است، افزود: این شرکت تولید سیگار شرکتی بزرگ در جهان است که در گذشته برای تأسیس این نمایندگی در ایران تلاش بسیاری کردند که متأسفانه موفق شدند.
تلفات سیگار چهار برابر تصادفات جادهای است
وی بیان کرد: سالانه ۶۰ هزار نفر در ایران به علت بیماریهای ناشی از مصرف سیگار فوت میکند که این تعداد چهار برابر تصادفات جادهای است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم نیز در این دیدار بیان کرد: یکپارچگی در سیاستهای کشور برای مبارزه با استعمال دخانیات وجود ندارد و با سیاستهای متضاد در این زمینه مواجه هستیم.
ابوالفضل ایرانی خواه ادامه داد: در کشورهای مختلف دنیا مالیات سنگین بر سیگار وضع میکنند و این در حالی است که در کشور ما جلوی وضع مالیات سنگین گرفته شده است.
وی اظهار داشت: وزیر بهداشت به وزیر صمت سابق در زمینه تولید سیگار با یک برند خاص در کشور اخطار داده بود و در خواست میکنیم که مراجع تقلید نیز یک پارچهسازی سیاستها را مطالبه کنند.
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