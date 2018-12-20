برف پاییزی همدان را سفیدپوش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین روز آخرین هفته آخرین ماه پاییز در همدان حال و هوای زمستانی به خود گرفت و بارش برف در شهر همدان زیبایی خاصی به آن بخشید.

بارش دانه های سپید برف در همدان ادامه دارد اما مشکلاتی را در تردد رانندگان ایجاد کرده است.

معاون اجتماعی پلیس استان همدان با بیان اینکه بارش برف و باران در استان همدان سطح بسیاری از معابر و محورهای مواصلاتی را خیس و لغزنده کرده که تردد در آنها نیاز به هوشیاری رانندگان دارد، اظهارداشت: با سرد شدن هوا و تغییر شرایط وضعیت جوی در استان و تداوم بارش باران و برف در بسیاری از نقاط باید رانندگان با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

حسین بشری بابیان اینکه بسیاری از تصادفات استان در شرایط برفی و بارانی رخ داده است از رانندگان خواست برای پیشگیری از حوادث ترافیکی با آهستگی و احتیاط حرکت کرده و ضمن همراه داشتن تجهیزات کامل از جمله زنجیر چرخ، سالم بودن برف پاک کن، همراه داشتن لباس گرم، چنانچه انجام سفر برای آنان ضروری است حتما با هماهنگی با پلیس ادامه مسیر دهند.