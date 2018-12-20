  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۹ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۳۸

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

نیازمند حضور پررنگ تر خیران در حوزه بهداشت و درمان محرومان هستیم

نیازمند حضور پررنگ تر خیران در حوزه بهداشت و درمان محرومان هستیم

مشهد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: با توجه به منابع مالی محدود نیازمند حضور پررنگ تر خیران در حوزه بهداشت و درمان محرومان هستیم.

به گزارش خبرنگارمهر، دکتر محمد رضا دارابی ظهر پنجشنبه در نشست«رهبری حرفه ای در سازمان های مردم نهاد»در مشهد اظهارکرد: می توان با مشارکت سازمان های مردم نهاد در حوزه سلامت و کاهش مولفه های اجتماعی آسیب رسان  به صورتی عمل کرد که سلامت جامعه افزایش یابد. 

وی افزود: بیشتر دلایل بروز بیماری های غیر واگیر به عوامل آسیب رسان در جامعه مربوط می شود و سازمان های مردم نهاد می توانند نقش موثری در کنترل این مقوله داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: سازمان های مردم نهاد و خیران می توانند با کمک به بیماران نیازمند در تحقق کاهش درد بیماران نقش موثری داشته  ودر راستای خدمت بهینه به مردم و ارتقاء سلامتی جامعه گام بردارند.

دارابی گفت: وزارت بهداشت با توجه به منابع مالی محدود توانایی تامین کامل بیماران نیازمند را ندارند و خیران سلامت و سازمان های مردم نهاد باید حضور پررنگ تری در حوزه بهداشت و درمان داشته باشند. 

وی بیان کرد: در راستای تامین هدفمند نیازهای مردم باید منابع مالی سازمان های مردم نهاد مدیریت شود تا در جای درست و مورد نیاز هزینه شود. همچنین می توان با کمک سازمان های مردم نهاد و تهیه برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت  در راستای کاهش بار بیماری های غیر واگیر و پیشگیری از این بیماری موفق تر عمل کرد.

کد مطلب 4490688

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار