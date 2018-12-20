نیازمند حضور پررنگ تر خیران در حوزه بهداشت و درمان محرومان هستیم

به گزارش خبرنگارمهر، دکتر محمد رضا دارابی ظهر پنجشنبه در نشست«رهبری حرفه ای در سازمان های مردم نهاد»در مشهد اظهارکرد: می توان با مشارکت سازمان های مردم نهاد در حوزه سلامت و کاهش مولفه های اجتماعی آسیب رسان به صورتی عمل کرد که سلامت جامعه افزایش یابد.

وی افزود: بیشتر دلایل بروز بیماری های غیر واگیر به عوامل آسیب رسان در جامعه مربوط می شود و سازمان های مردم نهاد می توانند نقش موثری در کنترل این مقوله داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: سازمان های مردم نهاد و خیران می توانند با کمک به بیماران نیازمند در تحقق کاهش درد بیماران نقش موثری داشته ودر راستای خدمت بهینه به مردم و ارتقاء سلامتی جامعه گام بردارند.

دارابی گفت: وزارت بهداشت با توجه به منابع مالی محدود توانایی تامین کامل بیماران نیازمند را ندارند و خیران سلامت و سازمان های مردم نهاد باید حضور پررنگ تری در حوزه بهداشت و درمان داشته باشند.

وی بیان کرد: در راستای تامین هدفمند نیازهای مردم باید منابع مالی سازمان های مردم نهاد مدیریت شود تا در جای درست و مورد نیاز هزینه شود. همچنین می توان با کمک سازمان های مردم نهاد و تهیه برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در راستای کاهش بار بیماری های غیر واگیر و پیشگیری از این بیماری موفق تر عمل کرد.