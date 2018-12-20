آموزش و قانون ارکان رعایت حقوق شهروندی در آذربایجان ‌شرقی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورمحمدی ظهر امروز پنج شنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی در تبریز که با حضور معاون رئیس جمهور برگزار شد ابراز داشت: مشکلات موجود در کشور با تلاش مسئولان و وحدت مردم قابل حل است، مردم ولی نعمت ما هستند و باید مشکلات را حل کنیم.

وی با اشاره به اینکه در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران باید دستاوردهای انقلاب را به مردم یادآوری کنیم، ادامه داد: متاسفانه جامعه ما از لحاظ توسعه اجتماعی فاصله زیادی با وضعیت ایده‌ آل دارد و بخش زیادی از این نارضایتی مردم را دیگران به ما تحمیل کرده ‌اند.

پورمحمدی با تاکید بر اینکه شاهد یک انباشت نیروی ناکارآمد در ادارات هستیم، گفت: تعداد زیادی در سازمان ‌های مختلف جذب شده‌ اند و کاری که انجام می ‌دهند با تخصص آنها هیچ ارتباطی ندارد.

استاندار آذربایجان ‌شرقی با اشاره به اینکه مردم نسبت به عملکرد سازمان‌های عمومی و دستگاه‌های خدمات‌رسان ناراضی هستند، افزود: توسعه تحولی است که در تمام ابعاد یک پدیده به شکل کمی و کیفی رخ می دهد.

وی با تاکید بر اینکه دوره های آموزشی خروجی مثبتی ندارد، گفت: باید نیروی انسانی توانمند سازی شود. پرسنل اداری دستگاه ها باید به شکل متناسب توزیع شوند تا بهره وری در سازمان ها افزایش یابد.

استاندار آذربایجان ‌شرقی با تاکید بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی گفت: بدون شک امروزه مبنای سواد آشنایی مردم جامعه به حقوق و تکالیف خود است.