به گزارش خبرنگار مهر، محمدبطحایی پیش از ظهر پنج شنبه پس از افتتاح مدارس مختلف در آران و بیدگل در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وسایل گرمایشی اگرچه ممکن است دارای استاندارد اولیه باشند اما بسیاری از آنها برای محیط های دانش آموزی ایمن نیست.

وی افزود: وسایل گرمایی و بخاری حدود یک سوم مدارس کشور اعم از گازسوز و نفتی باید به وسایل گرمایشی ایمن تبدیل شوند.

وزیر آموزش وپرورش ابراز داشت: ۲۶ درصد مدارس کشور شامل ۱۷۰ هزار کلاس درسی دارای استانداردهای آموزشی نیست و از این تعداد کلاس ۲۵ هزار کلاس درس ایمن نیستند که باید به سرعت عملیات ایمن سازی آنها انجام شود.

لزوم یک خیزش همگانی برای ایمن سازی سریع وسایل گرمایشی مدارس

بطحایی با اشاره به عدم لوله کشی گاز در برخی نقاط کشور و استفاده از بخاریهای نفتی و تابشی در این مدارس تصریح کرد: اگر از اعتباراتی که برای وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته می شود بخواهیم برای ایمن سازی وسایل گرمایشی استفاده کنیم حدود ۹ سال طول می کشد تا این کار انجام شود مگر اینکه یک خیزش جدی و همگانی به کار بریم تا مدارس در طول یکی دو سال از این لحاظ ایمن شود.

وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به تداخل امتحانات پایه دوازدهم وکنکورسراسری سال آینده بیان داشت: روز شنبه آینده جلسه ای باوزارت علوم دراین خصوص برگزارمی شود، تلاش داریم تا با زمان بندی صحیح دانش آموزان اذیت نشوند و تداخلی در این زمینه پیش نیاید.

بطحایی افزود: نکته قابل توجه طرح های افتتاحیه امروز در آران و بیدگل و کاشان این هست که همگی خیرساز هستند و ازاین لحاظ شهرستانهای آران وبیدگل و کاشان جزو شهرستانهایی هستند که خیرین نقش بسزا و موثری در امور مختلف دارند.