آیت الله حائری فلسفه را بهتر از خیلی افراد می دانست

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید شرفالدین ملک حسینی ظهر پنجشنبه در همایش ملی تبیین ابعاد شخصیتی آیتالله حائری تاکید کرد:تلاش برای بالندگی هوش از ویژگیهای آیت الله حائری بود که حریت در اندیشه را سرلوحه کار خود داشت.
وی تصریح کرد:حریت اندیشه باعث میشد که وی گاهی مورد تمسخر نیز قرار گیرد و این روحیه به خاطر این بود که وی خلاف موج حرکت میکرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: هدف آیت الله حائری فلسفه ورزیدن نبود، گرچه فلسفه را بهتر از خیلیها میدانست.
آیت الله ملک حسینی تصریح کرد: حائری انسان را یک موجود خداگرای فطرت گرا میدانست و به علوم انسانی ساخته و پرداخته بیگانگان را نقد می کرد و در مسائل فقهی از تحلیل حیات انسان شروع می کرد تا فقه یک فقه انتزاعی نباشد.
وی یادآور شد: آیت الله حائری مفهوم را در گذشته میدید، اما در گذشته نمیایستاد و مبتنی بر مسائل روز فکر میکرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: حائری به یک درآمیختگی در بخش فقه و احکام معتقد بود و در کشف موضوعات جدید، استعداد عجیبی داشت.
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