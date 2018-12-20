پوتین: روسیه به تحریم غرب خو گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تنها هدف تحریمهای غرب را ممانعت از پیشرفت روسیه عنوان کرد چراکه آنها به مسکو به چشم یک رقیب نگاه میکنند.
وی همچنین گفت تحریمها موضوع جدیدی نیست و روسیه در طول تاریخ به این قبیل موضوعات خو گرفته است.
پوتین افزود: اقتصاد ما به تحریمهای جدید عادت میکند. تحریمها علیه روسیه به افزایش قدرت و رقابت ما مربوط است.
وی در عین حال به موضوع تنش مسکو-کییف اشاره کرد و گفت: «پترو پروشنکو» رئیسجمهور اوکراین با به راه انداختن تنش اخیر به دنبال افزایش محبوبیت خود در آستانه انتخابات در این کشور بود.
پوتین افزود: روسیه سعی دارد تا به برقراری صلح و آرامش در شرق اوکراین کمک کند و ما قطعا اقدامی نمیکنیم که به رنج و سختی مردم این منطقه دامن بزند اما دولت اوکراین با توسل به زور سعی در تحقق اهدافش دارد.
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