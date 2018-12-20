۴۱۴ فقره پرونده تخلف قاچاق کالا در استان قزوین تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین روز پنجشنبه در استانداری برگزار شد.

بابایی فر معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در این جلسه اظهارداشت: در سال جاری ۷ جلسه برگزارو ۳۷ مصوبه اجرا شد.

وی اضافه کرد: با تنظیم اجرای برنامه های امسال با گشت مشترک برای کشف کالای قاچاق در سال جاری اقدام شد که با انجام بازرسی از انبارهای رسمی و غیر رسمی با کشف سه انبار مظنون به نگهداری کالای قاچاق و کشف کالای قاچاق بیش از دو هزار و ۷۹ دستگاه لوازم خانگی به ارزش ۲۷ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

بابایی فر اضافه کرد: همچنین ۱۳ هزار و ۴۹۹ دستگاه لوازم برقی و الکترونیک به ارزش بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال و ۱۹۰۱ دستگاه لوازم خانگی به ارزش ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال کشف شد.

معاون بازرسی سازمان صمت استان قزوین گفت: کشف ۷ انبار در زمینه احتکار با ارزشی بالغ بر ۲۱۰ میلیارد ریال و ۳۵ انبار در زمینه اعلام نکردن موجودی کالا به ارزش ۲۱ میلیارد ریال از دیگر کارهای انجام شده است.

وی اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۱۴ فقره پرونده تخلف قاچاق کالا به ارزش ۳۱ میلیارد ریال در استان تشکیل شده است.