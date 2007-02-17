مردم زاهدان خواستار امنیت پایدار استان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هزاران نفر از مردم شهر زاهدان در این طومار ضمن تسلیت به بازماندگان شهدای حادثه تروریستی روز چهارشنبه به خباثت دشمن و مقاومت و ایمان عمیق اهالی استان اشاره و اعلام کردند که این اقدام دشمن مردم را نسبت به راهی که انتخاب کرده اند مصمم تر کرد.

در این طومار که همزمان در دانشگاه سیستان و بلوچستان به امضای دانشجویان دانشگاه نیز رسیده است با اشاره به صدمات ناشی از اختلاف بین شیعه و سنی آمده است : اگر بهترین ملت ها دچار اختلاف و دو دستگی شوند همه نیروی حیاتی شان نه تنها از بین می رود بلکه در جهت ویرانی کشور به کار می افتد.

دربخش دیگری از این طومار مردم از مسئولان امنیتی استان خواسته اند با پیگیری و رفع مسائلی که مورد سوءاستفاده دشمنان اسلامی می گیرد زمینه امنیت پایدار و فراگیر در تمام استان را فراهم کنند، همچنین با اطلاع رسانی صحیح از رواج شایعات جلوگیری نمایند .



این متن با تاکید بر ضرورت اهتمام ویژه به رویکرد های فرهنگی و اقتصادی استان و تعیین تکلیف اتباع بیگانه بویژه افاغنه خواستار آن شده است که نیروهای امنیتی استان بیش از پیش نیروهای مردمی را در تامین امنیت سهیم کنند .