به گزارش خبرنگار مهر، نعمت‌الله محمدی ظهر پنج شنبه در مراسم استانی تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر که به میزبانی کانون سهروردی زنجان برگزار شد، با تاکید بر اینکه در برهه کنونی باید جایگاه تفکر معلمان و دانش‌آموزان در جامعه پاس داشته شود، افزود: یکی از مهم‌ترین مباحثی که امروز باید بیش از گذشته مورد توجه دستگاه تعلیم و تربیت قرار گیرد، بحث پژوهش به عنوان زیربنای همه فعالیت‌ها است.

وی با اشاره به اینکه تجربه نشان داده است که بدون اهتمام به موضوع پژوهش نمی‌توان فعالیت‌هایی چون ارائه الگوهای آموزشی در مدارس را با موفقیت پشت سر گذاشت، تصریح کرد: اعتقاد راسخ به این مهم داریم که در برهه کنونی، مقوله پژوهش باید در رأس همه امور به‌ویژه اموری که مربوط به آموزش و پرورش است، قرار گیرد تا بتواند به اهداف آموزشی خود به معنای واقعی کلمه جامه عمل بپوشاند.

سرپرست اداره کل آموزش‌وپرورش استان زنجان تأکید کرد: فعالیت‌های پژوهشی در آموزش و پرورش استان زنجان توسعه می‌یابد و در این زمینه تاکنون حمایت‌های ویژه ای از این طرح ها صورت گرفته است.

محمدی با بیان اینکه یکی از تأکیدات ما در آموزش و پرورش این است که این دستگاه باید به مکانی برای پرورش فکر و تفکر ناب تبدیل شود، اظهار کرد: بی‌تردید اهمیت پژوهش بر همگان روشن است؛ چرا که پژوهش از مدارس آغاز شده و این الگوهای آموزشی هستند که باعث توسعه زیربنایی در کشور می‌شود.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان نیز در ادامه این مراسم ایجاد سایت پژوهش در کلاس‌های درس را به‌عنوان یکی از اقدامات آموزش و پرورش دانست و با یادآوری اینکه وظیفه امروز آموزش و پرورش، تسهیل کردن مسیر پیشرفت و توسعه است، افزود: برای رسیدن به این مهم باید بیش از پیش به مقوله پژوهش اهتمام بورزیم.

علی محمدی با بیان اینکه اگر خواهان جامعه‌ای پرسش‌گر هستیم، این پرسش‌گری باید از مدارس آغاز شود، ادامه داد: معتقدیم با وجود فعالیت‌های علمی و پژوهشی خوبی که در آموزش و پرورش صورت گرفته است، با نقطه مطلوب در این زمینه فاصله داریم و باید بیش از این‌ها به این نوع فعالیت‌هایی که در آن مقوله پژوهش پررنگ‌تر دیده شده است، بپردازیم.

وی با یادآوری اینکه ایجاد سایت پژوهشی می‌تواند زمینه را برای رفتار پژوهشمندانه دانش‌آموزان فراهم کند، خاطرنشان کرد: امیدواریم زمینه‌ای فراهم شود که بتوانیم با توسعه زیرساخت‌ها در عرصه پژوهش، بیش از گذشته به این مهم توجه کنیم.