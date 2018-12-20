به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام کمیته برگزاری پنجمین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان، برنامه کامل مسابقات به صورت زمانبندی شده اعلام شد.

طبق این برنامه ساعت ۱۶ امروز، مراسم افتتاحیه مسابقات با رژه تیم‌ها و برگزاری مراسم ویژه آغاز خواهد شد. در ادامه از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه تیم بیمه رازی اردبیل در تشک B به مصاف صربستان خواهد رفت و در همین ساعت در تشک A شهدای مدافع حرم اردبیل در مقابل ترکیه دیدار خواهد کرد.​همچنین از ساعت ۱۷:۴۵ دقیقه تیم‌های اوکران و سینا صنعت ایذه و قرقیزستان در مقابل روسیه صف‌آرایی می‌کنند.

از ساعت ۱۹ و در آخرین دیدار مرحله گروهی نیز تیم بیمه رازی اردبیل مقابل ترکیه قرار گرفته و شهدای مدافع حرم با صربستان دیدار خواهد کرد.

آخرین دیدار روز نخست مسابقات نیز با دیدار دو تیم گرجستان و سینا صنعت ایذه و اوکراین در مقابل قرقیزستان همراه خواهد شد.

همچنین بازی‌های باقیمانده از ساعت ۱۰ صبح جمعه آغاز خواهد شد تا از مرحله گروهی دو تیم گرجستان و قرقیزستان و روسیه با اوکراین دیدار کنند. برای مشخص شدن تیم‌های پنجم تا هشتم نیز از ساعت ۱۱:۱۵ دقیقه روز جمعه مسابقات پیگیری شده و ساعت ۱۶ نیز دیدار رده بندی و فینال برگزار می‌شود.

لازم به توضیح است، تمامی مسابقات در مجموعه ورزشی شش هزار نفری حسین رضازاده اردبیل برگزار می‌شود.