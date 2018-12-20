خرداد ۹۸؛ آخرین مهلت ثبت سفارش واردات برنج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهادکشاورزی، علی اکبر مهرفرد، معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، آخرین مهلت امکان ثبت سفارش واردات برنج را اعلام کرد.

در این نامه که خطاب به سرپرست سازمان توسعه تجارت نوشته شده، آمده است: «پیرو نامه شماره ۹۷.۵۰۱.۴۷۹۹ مورخ ۹۷.۹.۷ در خصوص اتمام دوره ممنوعیت واردات برنج به استحضار می‌رساند ثبت سفارش برنج تا تاریخ ۹۸.۳.۳۱ مجاز می‌باشد و مدت سفارش تمامی محموله‌های کالایی یاد شده ۳ ماهه و برای یک ماه قابل تمدید است.

مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد مراتب به تمامی متقاضیان اعلام و تعهد لازم مبنی بر اینکه محموله‌های وارداتی برنج حداکثر باید تا شامگاه ۹۸.۴.۳۱ وارد سرزمین اصلی و ترخیص قطعی گردد، اخذ شود. مجدداً متذکر می‌شود مهلت اعتبار ثبت سفارش بروات اسنادی، اعتبارات اسنادی و حواله تا تاریخ ۹۸.۴.۳۱ خواهد بود.

بدیهی است به دلیل شروع فصل برداشت برنج داخلی، ترخیص و واردات برنج پس از تاریخ ۹۸.۴.۲۱ به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود.

