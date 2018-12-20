۹ هزار و ۶۰۰ واقعه ازدواج در استان زنجان ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی شفیعی ظهر پنج شنبه در جلسه مشترک شورای هماهنگی ثبت احوال و شورای راهبردی جمعیت استان زنجان با اشاره به اینکه کارت های ملی قدیمی تنها تا پایان امسال اعتبار دارند، افزود: تاکنون برای ۶۰۳ هزار و ۲۳۸ نفر در استان زنجان کارت هوشمند ملی صادر شده است.

وی ادامه داد: ۱۲ ایستگاه‌ فعال در محل اداره های ثبت احوال استان فعال است و ۱۱ دفتر پستی نسبت به صدور کارت هوشمند ملی اقدام می کنند.

شفیعی با بیان اینکه طی سال گذشته ۹ هزار و ۶۱۵ ازدواج در استان زنجان ثبت شده است، افزود: میانگین سنی زوج ۲۶.۶ و میانگین سنی زوجه ۲۱.۲ است و سهم ازدواج استان نسبت به کشور ۱.۵۸ است.

به گفته شفیعی طی سال گذشته ۲ هزار و ۴۱۲ طلاق در استان زنجان به ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان با بیان اینکه همه وقایع تولد در استان براساس مهلت قانونی۱۵ روزه ثبت می شود، گفت: ۲۰ هزار و ۱۸۵ ولادت در سال ۹۶ به ثبت رسیده که زنجان از لحاظ ثبت در مهلت قانونی رتبه ۱۱ در کشور را دارد.

شفیعی با بیان اینکه طبق آمار ۵۰.۶ درصد جمعیت استان را مردان و ۴۹.۴ درصد را زنان تشکیل می‌دهند، افزود: بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ جمعیت زنجان یک میلیون و ۵۷ هزار و ۴۶۱ نفر است که ۶۷.۳ درصد جمعیت استان در شهرها و ۳۲.۷ درصد جمعیت در روستاها سکونت دارند.