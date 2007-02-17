حذف استقلال ناراحت کننده است/ هدف ما رسیدن به فینال لیگ قهرمانان آسیاست

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان درگفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب فوق افزود: مدارک تیم فوتبال سپاهان را در تاریخ دهم فوریه به AFC ارسال کردیم و تائیدیه آن را گرفتیم و مشکلی در اجرای مقررات نداشتیم.

وی ادامه داد: نمی دانم بخش اداری تیم استقلال باعث بروز این مشکل شده یا دلیل دیگری وجود داشته است اما امیدوارم با تلاش و رایزنی کمیته انتقالی و سه نماینده AFC که در این کمیته حضور دارند، این مشکل هر چه زودتر برطرف شده و حق استقلال برای حضور در این مسابقات بازپس گرفته شود.

ساکت همچنین تاکید کرد: این موضوع قابل تاملی است که چرا دو نماینده ایران درلیگ قهرمانی آسیا قبل از آغاز این مسابقات با مشکلات خاصی مواجه شده اند؟ از یک سو باشگاه ما با معضل در اختیار داشتن محل برگزاری مسابقات مواجه و شرایط مناسبی ندارد. از سوی دیگر هم استقلال دچار مشکلات اداری شده که این مسائل زیبنده ورزش ایران نیست. این اتفاقات در حساسترین شرایط افتاده و تاثیر زیادی در نتیجه گیری مطلوب تیمها دارد.

وی در مورد نحوه ارسال مدارک باشگاه سپاهان افزود: ما مدارک خود را در روز مقرر که همان 10 فوریه بود به AFC فاکس کردیم و تاییدیه آن را دریافت کردیم. همچنین اصل مدارک را از طریق پست DHL که پست بین المللی و سریع است برای مسوولان برگزاری مسابقات ارسال و رسیدن آنها را چک کردیم، به همین دلیل مشکلی در اجرای مقررات نداشتیم.

مدیرعامل باشگاه سپاهان اضافه کرد: در آن روز کمیته روابط بین الملل فدراسیون هماهنگی های لازم را با ما برای ارسال مدارک انجام داد، همچنین دبیر فدراسیون فوتبال نیز به خوبی کارهای ما را پیگیری کرد تا هیچ مشکلی برای ارسال مدارک نداشته باشیم.

وی همچنین اظهار داشت: فدراسیون ایران در شرایط نیمه تعلیق قرار دارد و نگاه AFC به مشکلات ما متفاوت تر از فدراسیونهایی است که در شرایط عادی قرار دارند. فدراسیون ما در شرایط گذر و انتقالی است و مطمئنا مسئولین AFC با شرایط خاص و اغماض گونه به مشکلات ما نگاه می کنند که امیدوارم با رایزنی های سه نماینده این ارگان، مشکل استقلال هر چه زودتر بر طرف شود.

ساکت درمورد تاثیرات دو شغله بودن قلعه نویی در بوجود آمدن این تحریم تصریح کرد: در موضعی نیستم که بخواهم در این مورد صحبت کنم. ضمن اینکه نمی دانم واقعا او با وجود اینکه در چند جبهه درگیر است، چه مقدار در بروز این مشکل نقش داشته و یا بخش فنی و اداری باشگاه مقصر این اتفاق بوده است ولی آنچه می توانم بگویم این است که محرومیت استقلال خبر تاسف آوری بود و همه باید کمک کنند تا این مشکل را به بهترین شکل حل کنند.

وی در ادامه درمورد وضعیت تیم سپاهان خاطرنشان کرد: باشگاه سپاهان در حال حاضر شرایط طبیعی خود را پیگیری می کند. کادرفنی ما برای موفقیت در 3 مسابقه مهم داخلی و خارجی (لیگ قهرمانان آسیا، لیگ برتر و جام حذفی) برنامه های ویژه ای دارند و بازیکنان هم موظف هستند برای پیشبرد این برنامه ها از نهایت ظرفیت خود استفاده کنند. امیدوارم بازیکنان آسیب دیده هم هرچه سریعتر به ترکیب تیم اضافه شوند تا کادرفنی با بهره گیری از تمام نفرات، به اهداف باشگاه دست یابد.

مدیرعامل باشگاه سپاهان با اشاره به اشتباهات فاحش داور مسابقه پرسپولیس و سپاهان که باعث قربانی شدن تیمش شد و این تیم را از کسب 3 امتیاز حساس آن بازی محروم کرد، افزود: ما اهل شکایت و مسائل اینگونه نیستیم ولی این هشدار خوبی بود تا در مسابقات بعدی که در ورزشگاه آزادی برگزار می کنیم توقعات ویژه ای از کمیته داوران برای انتخاب داورانی جسور و نترس داشته باشیم. همچنین این تجربه خوبی برای ما بود تا در لیگ قهرمانان آسیا که تیمهای عربی با اعمال نفوذ بر داوری از این حربه برای موفقیت استفاده می کنند با قدرت بیشتری به میدان رفته و با کسب نتایج دلخواه در زمان بازی، مانع از تاثیر قضاوت داور در نتیجه نهایی شویم.

وی در مورد کادرفنی سپاهان تاکید کرد: مجموعه باشگاه از کادرفنی حمایت می کند تا آنها با اقتدار کار خود را ادامه دهند. ضمن اینکه ما در حال حاضر از عملکرد بوناچیچ راضی هستیم و هیچ دغدغه ای را در این زمینه احساس نمی کنیم.

ساکت در مورد ورزشگاه محل برگزاری مسابقات سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: متاسفانه مشکل ورزشگاه نقش جهان قابل حل نبود و به همین دلیل ورزشگاه فولادشهر را به عنوان محل برگزاری بازیهای سپاهان اعلام کردیم. البته انتظار ما از مسئولین استان اصفهان این است که حداقل زمینه حضور رایگان هواداران سپاهان را در ورزشگاه فولادشهر که از اصفهان فاصله زیادی دارد فراهم کنند تا تماشاگران پرشمار سپاهان با حضور در این ورزشگاه به عنوان یک وزنه مهم به موفقیت سپاهان کمک کنند.

وی در مورد انتقاد بوناچیچ از وضعیت زمین ورزشگاه فولادشهر اضافه کرد: زمین چمن ورزشگاه فولادشهر زمستان سختی را پشت سرگذاشته، به همین دلیل کیفیت آن پائین آمده است. البته مسئولین این ورزشگاه و شهرفولاد شهر که باید از آنها تشکر و قدردانی کنم با لغو تمرینات و مسابقات تیم ذوب آهن در این ورزشگاه، برنامه ویژه ای را برای ترمیم این زمین در اسرع وقت در نظر گرفته اند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان در مورد برگزاری بازی های تدارکاتی این تیم قبل از آغاز لیگ قهرمانان آسیا تاکید کرد: برای آماده سازی تیم، برگزاری مسابقه تدارکاتی با تیم المینای عراق و اشتروم گراتس اتریش را قطعی کرده بودیم ولی متاسفانه به علت تراکم برنامه های لیگ و جام حذفی و همچنین نگرانی از بابت فشار زیادی که به بازیکنان وارد شده و ممکن است باعث خستگی و آسیب دیدگی آنها شود، این بازیها لغو شد. در این شرایط بازهای لیگ و جام حذفی را مانند بازیهای تدارکاتی در نظر گرفته ایم.

وی در مورد شناخت این باشگاه ها از تیم های همگروه اظهار داشت: اقدامات لازم در این زمینه به بهترین نحو ممکن انجام شده است. در حال حاضر تمرکز اصلی ما روی تیم الاتحاد سوریه است و18حلقه CD از بازیهای اخیر این تیم را تهیه کرده ایم، همچنین اخبار ما از وضعیت و تمرینات این تیم به صورت روزانه است. ضمن اینکه در روز 16 اسفند ماه کریم قنبری به عنوان نماینده ویژه بوناچیچ مسابقه الشباب و العین را از نزدیک تماشا و آن دو تیم را آنالیز می کند.

ساکت در مورد هدف گذاری این تیم برای شرکت در لیگ قهرمانان آسیا تاکید کرد: هدف ما در وهله اول که رسالت ملی و قطعی ماست و از تمام ظرفیت خود برای رسیدن به آن استفاده می کنیم، صعود از گروه و حضور در مرحله یک چهارم نهایی است. پس از آن برنامه ما این است که عدم نتیجه گیری تیم های ایرانی را در پنج دوره گذشته لیگ قهرمانان آسیا جبران کرده و در فینال این مسابقات با استقلال (پس از رفع مشکلات اخیر) روبه رو شویم.

وی همچنین تاکید کرد: امیدوارم مسئولین بودجه و ارز مورد نیازما را تامین کنند تا ما بتوانیم برنامه های خود را به بهترین شکل اجرایی کنیم. ضمن اینکه قاعدتا وصول مطالبات از فدراسیون فوتبال و نفراتی که به باشگاه بدهکارند می تواند به ما کمک کند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان در این مورد افزود: باشگاه سپاهان در حدود 150 میلیون تومان بابت بلیت فروشی و هزینه تبلیغات دور زمین از فدراسیون فوتبال طلبکار است. این مبلغ برای فصل گذشته است و با اضافه شدن این هزینه ها در نیم فصل اول لیگ امسال به رقمی در حدود 250 میلیون تومان خواهد رسید که از آقای هاشمی می خواهیم با پرداخت این مبالغ به باشگاه سپاهان کمک کند.

وی در مورد طلب باشگاه سپاهان از رحمتی دروازه بان استقلال اضافه کرد: ما حدود 80 میلیون تومان از این بازیکن طلبکاریم که بخش حقوقی ما پیگیر این طلب است. این موضوع هم جزو وصولی های باشگاه است که با توجه به رای کمیته انضباطی هنوز باشگاه استقلال برای پرداخت آن اقدامی انجام نداده است. این از کم لطفی دوستان است که اگر ادامه پیدا کند برخلاف میل باطنی، با اقدامات قانونی و سختگیرانه تر با آن برخورد می کنیم.

ساکت با اشاره به این مساله که لیگ قهرمانان آسیا یک میدان ملی برای سپاهان محسوب می شود، ادامه داد: در این میدان رسالت ملی بزرگی را بر دوش خود احساس می کنیم. بازیکنان تیم هم مثل سرباز ملی تلاش می کنند تا بتوانیم برای فوتبال ایران افتخار آفرینی کنیم. البته در این بین انتظار ما از رسانه ملی و مطبوعات این است که با عدالت به حمایت از دو تیم سپاهان و استقلال بپردازند تا به حضور موثر و موفق ما در این مسابقات کمک شود.

مدیرعامل باشگاه سپاهان در پایان در مورد هدف این باشگاه در مسابقات لیگ و جام حذفی فصل جاری گفت: در لیگ با توجه به حساسیت های موجود در بین تیمهای بالا و پائین جدول هدف گذاری ما حضور در بین سه تیم بالای جدول در پایان مسابقات است. همچنین در جام حذفی هدف ما دفاع از عنوان قهرمانی فصل گذشته و تکرار آن در فصل جاری است که امیدوارم کمیته داوران در روزهای پایانی و سرنوشت ساز این رقابتها با درنظر گرفتن تمهیدات مناسب، حتی استفاده از داوران خارجی از بوجود آمدن کوچکترین ابهام در تعیین فینالیستها و قهرمان این رقابتها جلوگیری کنند.