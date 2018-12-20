عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی شرکت سرمایه گذاری هلال احمر پیگیری شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا پورابراهیمی در آیین نکوداشت خدمات داوطلبان جمعیت هلال‌ احمر اظهار داشت: بیشترین امری که از هلال احمر یاد می شود، امداد و نجات است اما در کنار این اقدامات که حضورشان در بلایا و حوادث بسیار اثرگذار است، ماموریت های جدیدی هم برای خود تعریف کرده اند که ناشی از عمق شناخت هلال احمر به مسائل جامعه است.

وی ادامه داد: امداد و نجات هلال احمر حرکت های خوبی در حوزه اجتماعی آغاز کرده و نشان می دهد در این حوزه با یک نگاه عمیق و کارشناسی وارد شده است.

پورابراهیمی عنوان کرد: جلوگیری از ابتلای جوانان و نوجوانان به مواد مخدر از ماموریت ها و برنامه های جدید هلال احمر است که به آن افتخار می کنیم و کمک رسانی به مردم در مناطق محروم از دیگر افتخارات هلال احمر است که این نگاه بلند در راستای جذب کمک های مردمی باز هم نشان از همت بلند آنها دارد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: استمرار این حرکت های خوب نیازمند افزایش اعتماد عمومی به جمعیت هلال احمر است و این اعتماد با ارزیابی دیگران از عملکرد ما میسر می شود.

وی تصریح کرد: جمعیت هلال احمر به عنوان یک نهاد مردمی با حضور گسترده جوانان و افراد مختلف برای خدمت رسانی به مردم تشکیل شده است و نه تنها در حوزه داخلی بلکه به عنوان یک برند بین المللی فعالیت می کند.

پورابراهیمی از ویژگی های جمعیت هلال احمر را رویکرد منطقه ای و جهانی آن برشمرد که در کمتر نهادی دیده می شود و افزود: اما حتما این ظرفیت باید با افزایش اعتماد عمومی بتواند توان خود را برای خدمت به چند برابر برساند، اگر خیرانی اعلام آمادگی می کنند که در ماموریت های مختلف هلال احمر همراهی داشته باشند، طبیعا این افزایش اعتماد بسته به عملکرد ما دارد.

وی ابراز داشت: از دغدغه های کنونی در ارتباط با جمعیت هلال احمر، وضعیت نابسامان بخش های اقتصادی هلال احمر است، جمعیت هلال احمر از بخش های قتصادی قابل توجهی برخوردار بوده و انتظار است متناسب با ماموریت های خود اقدامات ویژه ای انجام دهند که این اقدامات در حوزه های دیگر هم اثرگذار خواهد بود.

پورابراهیمی عنوان کرد: گزارشهای نگران کننده ای از وضعیت بخشهای اقتصادی هلال احمر به گوش می رسد، در دو هفته اخیر در کمیسیون اقتصادی مجلس شاهد ارائه گزارش هایی بودیم که نگرانی ما را بیشتر از قبل کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: عدم شفافیت در اطلاعات اقتصادی مربوط به شرکت سرمایه گذاری هلال احمر حتما باید پیگیری شود و شرایطی که اکنون در این حوزه وجود دارد از نظر ما قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: هلال احمر شرکت های بزرگ اقتصادی دارد که از آنها درآمد کسب می کند، ما به واسطه ویژگی هلال احمر در قوانین مختلف معافیت هایی برای آنها گذاشته ایم که هلال احمر خدمات بهتری را ارائه دهد.

وی تصریح کرد: نمایندگان جمعیت هلال احمر کشور در حوزه پارلمانی پای ثابت کمیسیون اقتصادی در موضوعات مختلف مالیات عوارض بودجه و ... هستند، اما اگر قرار باشد با این همه کمک به هلال احمر به ما خبر برسد که در شرکت تدارکات پزشکی ایران در حوزه هلال احمر اتفاقات ناگواری در حوزه اقتصادی می افتد، اصلا برای ما قابل قبول نیست و حتما رئیس جمعیت هلال احمر باید پاسخگو باشد.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما با احدی تعارف نداریم و هلال احمر سرمایه نظام و متعلق به کل کشور است، ادامه داد: اخیرا خبرها از تخلفات بزرگ اقتصادی از مراکز درمانی هلال احمر چه مراکز درمانی در داخل کشور و چه مراکز درمانی خارج کشور اطلاع پیدا کرده ایم.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس بیان داشت: گزارشها حاکی از وضعیت نابسامان بیمارستان هلال در دبی و بیمارستان نورافشار در داخل کشور است.

وی ابراز داشت: پیشنویس تحقیق و تفحص از بخش اقتصادی هلال احمر در کمیسیون اقتصادی مجلس آماده شده به زودی جلسه مشترکی با مسئولان و رئیس جمعیت هلال احمر در مجلس خواهیم داشت.

وی گفت: جوانان آمده اند با علاقه در جمعیت هلال احمر کار کنند و همه نظام و مجلس پشت هلال احمر هستند، اما بعد شاهد اتفاقاتی در عدم شفافیت اقتصادی در دورن جمعیت هستیم که این موضوع برای ما غیر قابل گذشت است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: به زودی این موضوع در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد و طی چند هفته آینده گزارش جزء به جزء این وضعیت را خدمت مردم در سراسر کشور اعلام می کنیم.

وی گفت: انتظار ما از جمعیت هلال احمر است که با توجه به همکاری خوبی که ایجاد شده آنها حوزه خود را برای خدمت به مردم تقویت کنند نه تضعیف آن باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه همکاری و تعامل بسیار موثر در بخش ها و پروژه های مختلف را از هلال احمر کرمان شاهدیم، عنوان کرد: بخش هایی مانند توانبخشی، آموزشها و اقداماتی در این حوزه از محورهای مهم جمعیت هلال احمر و مجموعه استان کرمان است و در جریان زلزله راور بیشترین خدمت را داشتند و از لحظه اول تا آخر حضور داشتند.

پورابراهیمی با ابراز رضایت کامل از حوزه هلال احمر استان کرمان گفت: در خیلی از موضوعات کارهایی در حال انجام است که می تواند رویکرد موازی بین دستگاه های مختلف به خودش بگیرد، لذا درخواست داریم آنجایی که تداخل ماموریت مانند حوزه مواد مخدر و ... ایجاد می شود، جهت دهی و هم افزایی صورت گیرد.

وی بیان داشت: هلال احمر به عنوان یک نهاد اجتماعی موثر که می تواند در حوادث در اتفاقات مهم و شرایط سخت کمک باشد با همین فضا در عرصه های مختلف ماموریت های جدید خود را انجام دهد.

پورابراهیمی عنوان کرد: حمایتی که باید در حوزه های بودجه برای هلال احمر انجام گیرد با تمام توان در خدمت هستیم و پییگری موضوعات را در بخش های مختلف داریم، چون اعتقاد داریم جمعیت هلال احمر تمام توانش خدمت به آحاد مردم است که باید پشتیبانی شود.