اختیارات استانداران مرزی افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی عصر پنجشنبه در هشتمین جلسه شورای اداری استان با فعالان اقتصادی که با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در بندرعباس برگزار شد، بیان داشت: هشتمین سفر رئیس مجلس به استان است. نشان دهنده علاقه شما به هرمزگان و نگاه جامع به مسائل مرزی است.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که هرمزان به رغم ظرفیت ها و قابلیت ها از توسعه نامتوازن و ناپایدار مثل کشور در رنج است و نیازمند این هستیم برای سرعت بخشیدن به آهنگ توسعه هرمزگان که یک استان مرزی و استراتژیک است باید موانع این توسعه را بشناسیم.

آشوری با بیان اینکه فراموش نمی کنیم پشتیبانی های شما در مقاطع زمانی از استان هرمزگان که زنده کننده امید در دل مردم، عنوان کرد: حمایت شما در ماجرای گاوبندی از مردم هرمزگان مطمئنان این آرامش را نداشتیم.

به گفته رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس، از شما به عنوان نمایندگان هرمزگان درخواست می کنیم در ارتباط با مسائل و مشکلاتی که گره کور توسعه استان هرمزگان است کمک کنید. مشکل جدی و دغدغه مسئولان استانی ماجرای واگذاری آلومینیوم هرمزگان و المهدی است که اگر توجهی به آن نشود به بحران های کشور افزوده می شود. اگر تصمیم منظقی گرفته نشود گره کور به سایر مشکلات اضافه خواهد شد.

وی ادامه داد: دو موضوع صیانت از حقوق کارکنان و اشتغال موجود و صیانت از تولید باید مورد توجه است. بین ۱۳ الی ۱۴ هزار نفر مستقیم و غیرمستقیم با این کارخانه مرتبط هستند. پیشنهاد نمایندگان استانی این است که این مجموعه به یک بنگاه اقتصادی مجموعه غدیر، بنیاد برکت یا بنیاد مستضعفان واگذار شود.

آشوری خاطرنشان کرد: توسعه منابع انسانی و بکار گیری نیروی انسانی یکی از مطالبات جدی مردم هرمزگان است که رویکرد دولت نسبت به این موضوع تغییر کرده است و نیازمند تاکید بیشتر رئیس مجلس به دولت و تصمیم گیران است.

وی افزود: در فرآیند توسعه و در شرایطی که در معرض تحریم هستیم برای توسعه مناطق مرزی افزایش اختیارات استانداران یک خواسته جدی و ضروری است. هرمزگان مجموعه ای از ظرفیت ها است و قانونی که برای تخصیص دو تا سه درصد از منابع درآمدی فروش نفت خوب بود و می توان با قوانینی اینچنینی می تواند کمک کننده حل مشکلات استان باشد.