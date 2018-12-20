۵۱ هزار پلدختری کارت ملی هوشمند گرفتند/افزایش ۸.۶درصدی نرخ ازدواج

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر باقرپور روز پنج شنبه در جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان پلدختر اظهار داشت: بیشتر طلاق های رخ داده در شهرهای رومشکان و ماژین به علت نزدیکی به شهرستان پلدختر، در این شهرستان به ثبت می رسند و این امر باعث افزایش آمار طلاق ثبت شده در پلدختر شده است.

وی تصریح کرد: نرخ طلاق نسبت به ۹ ماهه سال گذشته افزایش داشته است.

رئیس اداره ثبت احوال پلدختر افزود: ۹۷۵ واقعه ولادت در ۹ ماهه سال جاری در شهرستان پلدختر ثبت شده است.

باقرپور به آمار فوت شدگان اشاره کرد وگفت: طی این مدت تعداد ۲۳۵ مورد فوت در شهرستان پلدختر اتفاق افتاده که از این تعداد ۱۲۱ مورد مرد و ۱۱۴ مورد زن بوده است.

وی افزود: آمار مرگ و میر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش داشته که ۵۶ مورد آن معادل ۲۶.۲ درصد به علت بیماری های قلبی و عروقی، ۵۳ مورد معادل ۲۵ درصد به علت کهولت سن و ۲۹ مورد معادل ۱۳.۵ درصد بر اثر حوادث غیر عمدی مانند تصادف و سایر موارد مرگ و میر بوده است.

رئیس اداره ثبت احوال پلدختر به آمار ثبت شده ازدواج اشاره و خاطرنشان کرد: ۵۶۸ واقعه ازدواج در ۹ ماهه سال جاری در پلدختر به ثبت رسیده است.

باقرپور افزود: میانگین سن ازدواج در شهرستان پلدختر طی این مدت برای مردان ۲۹ و برای زنان ۲۴ سال بوده و نرخ ازدواج در شهرستان در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸.۶ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: جمعیت بالای ۱۵ سال این شهرستان به طور تقریبی ۵۶ هزار نفر است که از این تعداد حدود ۵۱ هزار نفر موفق به دریافت کارت هوشمند شده اند، یعنی ۹۲ درصد از کل جمعیت بالای ۱۵ سال موفق به اخذ کارت ملی شده و حدود پنج هزار نفر معادل هشت درصد کارت ملی هوشمند ندارند.

رئیس اداره ثبت احوال پلدختر خاطرنشان کرد: اداره ثبت احوال پلدختر با همکاری ۶ دفتر پیشخوان در سطح شهرستان و بخش معمولان اقدام به گرفتن درخواست کارت ملی هوشمند می کند که شاید بتوان این مهم را به ۱۰۰ درصد افزایش داد و هیچ شخصی در این شهرستان فاقد کارت ملی هوشمند نباشد.