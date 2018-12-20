طرح امداد و نجات زمستانه در خراسان جنوبی ‌آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی، همزمان با برگزاری رزمایش یگان های امدادی و خدماتی خراسان جنوبی با حضور «پلیس راه، راهداری، اورژانس، هلال احمر و مدیریت بحران»، طرح امداد و نجات زمستانه هلال احمر استان آغاز شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی در حاشیه این مراسم گفت: این طرح به مدت ۳ ماه و تا ۲۲ اسفند ۹۷ به منظور امدادرسانی به مسافران در محورهای مواصلاتی از طریق۲۸ پایگاه ثابت و سیار (۲۲ پایگاه ثابت و ۶ پایگاه سیار) این جمعیت اجرا می شود.

محمدرحیم شهریاری افزود: امدادگران این جمعیت با استقرار در این پایگاه ها، خدمات امداد و کمک‌های اولیه، جستجو و نجات، رهاسازی مصدوم، اسکان اضطراری و تغذیه به آسیب دیدگان و در راه ماندگان را ارایه خواهند کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به تجهیزات این نهاد ادامه داد: ۱۵۰ نیروی امدادی در این پایگاه‌ها (۱۴۰ امدادگر و ۱۰ نیروی مستقر در مرکز EOC )با ۱۴۰ خودروی امدادی در کمترین زمان ممکن به حادثه دیدگان امدادرسانی خواهند کرد.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون،‌ امدادگران جمعیت هلال احمر استان در یک هزار و ۲۳ حادثه حضور یافته‌اند، گفت: از این حوادث ۶۹۰ حادثه جاده‌ای، حضوری ۱۱۷ حادثه، شهری ۱۳۷، سیل و آبگرفتگی ۴۴، کوهستان ۱۶ و .... بوده است.

شهریاری ادامه داد: در این حوادث به سه هزار و ۹۱۳ حادثه دیده امدادرسانی شده است که از این تعداد ۲ هزار و ۴۲ نفر در حوادث جاده‌ای و ۹۱۷ نفر در حوادث سیل و آبگرفتگی بوده‌آند.

وی با اشاره به اسکان ۳۱۶ نفر در این مدت، یادآور شد: ۴ هزار و ۴۴۹ نفر امدادگر در قالب یک هزار و ۵۸۶ تیم امدادی به این حوادث اعزام شده اند.