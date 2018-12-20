تهدیدها را به فرصت تبدیل می کنیم/دفاع تمام قد از تمامیت ارضی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان شریف ظهر پنجشنبه در هفتمین یادواره ۱۳۴ شهید عنبرآباد با اشاره به اینکه نام استان کرمان همراه با سردار دلاور اسلام حاج قاسم سلیمانی است، گفت: امروز همچنان روحیه ایثارگری و دفاع در دل و جان این سردار رشید اسلام وجود دارد و در عراق و سوریه هم برای دفاع از حرم اهل بیت(ع) جانفشانی می کند.

سردار شریف عنوان کرد: دشمنان در طول عمر ۴۰ ساله نظام تمام توان خود را برای ضربه زدن به ایران اسلامی به کار گرفتند.

وی با اشاره به مجاهدت ۴۰ ساله نظام و مردم برای دستیابی به اهداف ترسیم شده امام خمینی(ره) افزود: در این مدت دشمنان از هر طریقی به دنبال انسداد این مسیر بودند.

سردار شریف با ذکر نمونه های متعدد از شکست دشمنان عنوان کرد: اقتدار، عظمت و قدرت ایران اسلامی را مدیون جانفشانی جوانانی هستیم که ایثارگرانه در جبهه های حق علیه باطل حضور پیدا کردند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه دشمن از طرق مختلف به دنبال نابودی انقلاب و جلوگیری از نفوذ انقلاب اسلامی ایران است، ادامه داد: امروز افرادی همچون شهید حججی نسل جدید انقلاب هستند نسلی که جنگ و جبهه را ندیده اند اما اینگونه افتخارآفرینی می کنند.

وی با اشاره به عزت آفرینی جوانان در دوران دفاع مقدس افزود: امروز شاهدیم که بسیجیان در صحنه های علم و دفاع از ارزش های انقلاب تهدیدات دشمنان را به فرصت تبدیل می کنند.

سردار شریف با تاکید بر اینکه با قدرت و صلابت از تمامیت ارضی، ارزش ها و منافع ملی دفاع می کنیم، افزود: رزمندگان به ما آموخته اند که باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.

وی مقام معظم رهبری را سرمایه ای اصیل برای انقلاب دانست و گفت: بسیاری از کشورها به ایران اسلامی برای داشتن این سرمایه ارزشمند غطبه می خورند.