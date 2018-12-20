به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم جاسمی ظهر امروز پنج شنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل آب منطقه ای کرمانشاه با بیان اینکه استان در بخش آب دارای قابلیت های فراوانی است، اظهار داشت: بحث آب یک بحران جدی است که آینده کشور را تهدید می کند.

وی افزود: اگر چه تا کنون جلسات متعددی برای به حداقل رساندن این مشکل برگزار شده است، اما تا کنون به نتیجه مطلوبی نرسیدیم.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استان کرمانشاه با توجه به مشکلات فراوان از جمله بیکاری مورد کم لطفی مسئولین قرار گرفته است، ابراز داشت: متاسفانه مسئولین تمرکز صنعت را به سمت مرکز کشور معطوف کرده اند و کرمانشاه را رها کرده اند.

وی ادامه داد: در استان کرمانشاه شرایطی حاکم است که برای بخش صنعت و کشاورزی هیچ کمبودی آبی نداریم لذا می طلبد مسئولین تلاش کنند تا صنعت و کشاورزی را در این استان توسعه دهیم.

جاسمی خاطر نشان کرد: زمین های کشاورزی شهرستان کرمانشاه به تنهایی هم عرض ۱۵ استان کشور است و تولیدکننده گندم در کشور محسوب می شویم.

وی سطح برنامه های استانی در این حوزه را بسیار عالی دانست و افزود: این استان نیاز به بودجه دارد و توقع داریم جهت توسعه و رفع بسیاری از مشکلات در توزیع بودجه سالیانه این مساله را مد نظر داشته باشند.

وی یادآور شد: نباید اجازه دهیم آبهای استان به هدر برود و به این منظور سدهایی احداث کنیم تا جلوی این کار گرفته شود و از آبها در کشاورزی استفاده کنیم.

جاسمی افزود: آبهای سردسیری و گرمسیری که مورد مناقشه ما با وزارتخانه است به جدی مطالبه خواهیم کرد و با قاطعیت می گوییم ما استعفا نمی دهیم بلکه استیضاح می کنیم و حق مردم را مطالبه گری می‌کنیم.

وی اذعان داشت: همانطور که استاندار کرمانشاه هم به این موضع اشاره کرد اگر آبهای سردسیری را بتوانیم انتقال دهیم به بخش هایی همچون کوزران، روانسر و سنجابی ۷۰ درصد از مشکل بیکاری استان حل و فصل می شود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: صنعت استان کرمانشاه در حال حاضر با ۳۰ درصد از آبهای استان مدیریت می شود و اگر بتوانیم آب‌های استان را به صنعت وارد کنیم می توانیم به توسعه برسیم.