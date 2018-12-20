حضور بازرسان شرکت نفت در مرغداریها منعی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی روز پنجشنبه در کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین که در استانداری برگزارشد اظهارداشت: یکی از موضوعات مهم در عرصه قاچاق کالا تشدید نظارت در خروج دام زنده و سوخت از استان است.

وی اضافه کرد:برای تنظیم بازار تا اطلاع ثانوی خروج هر گونه دام زنده از استان ممنوع است مگر در موارد استثنایی و خاص تا از نابسامانی در این عرصه جلوگیری شود و در زمینه سوخت هم باید نظارت ها بیشتر شود.

حبیبی یادآورشد: گزارش های رسیده حاکی است برخی دامداری و یا مرغداری ها که فعالیتی ندارند سهیمه سوخت خود را خارج از شبکه به فروش می رسانند و در این زمینه از ورود بازرسان شرکت نفت برای بازدید از واحدها به بهانه رعایت موارد بهداشتی جلوگیری می کنند که این روند منطقی نیست.

معاون اقتصادی استانداری قزوین گفت: از این پس بازرسان شرکت نفت با رعایت ضوابط بهداشتی میتواتند برای کنترل نحوه توزیع و استفاده سوخت وارد دامداری ها و مرغداری ها شوند و هیچ منعی در این زمینه نداریم.

خروج دام زنده ممنوع/ بازرسان شرکت نفت وارد مرغداری ها می شوند

وی تصریح کرد: بازار سوخت قاچاق با جدیت باید کنترل شود و دستگاههایی که سهمیه سوخت می دهند مانند جهاد کشاورزی و اداره صنعت دقت کنند نیاز واقعی واحدها تامین شود و در کنار آن همه صاحبان دامداریها و مرغداریها لازم است برای گازرسانی اقدام کنند.

حبیبی اضافه کرد: یک جلسه ویژه شورای تامین به قاچاق دام اختصاص یافت و با توجه به تقسیم کاری صورت گرفته میان دستگاههای اجرایی ذیربط امیدواریم در این زمینه نیز موفق عمل شود.

شرفی مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی استان قزوین هم گفت: ۵ جلسه با ۵۱ مصوبه در این خصوص تشکیل شده تا از قاچاق سوخت جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: در زمینه سوخت قاچاق امسال ‌ ۱۴۴ پرونده به ارزش ۶ میلیارد و ۹۰۲ میلیون ریال در این اداره تشکیل شده که کشفیات سوخت ۱۵۳ درصد افزایش داشته است.

شرفی تصریح کرد: ۲۷۹۰ لیتر بنزین، ۹۷ هزار لیتر نفت سفید و جمعا ۳۴۶ هزار لیتر انواع سوخت قاچاق به ارزش دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان در استان کشف و ضبط شده است.

وی بیان کرد: با مدیریت انجام شده زمینه کاهس سهیمه بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی به میزان ۷ میلیون و ۷۳۰ هزار لیتر فراهم شده است.

شرفی اظهارداشت: در سال قبل ۳۰ میلیون لیتر سوخت به ارزش ۲۱۰ میلیارد تومان به مرغداریها توزیع شد اما متاسفانه برخی واحدهای بزرگ سهمیه سوخت خود را می فروختند که اگر اجازه بازدید به بازرسان داده شود قادریم از این تخلف را جلوگیری کنیم.