سرهنگ رضا عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف شدید در شهرها و محورهای مواصلاتی استان همدان اظهارداشت: تمام معابر استان همدان لغزنده است و تردد در گردنه‌ها بدون زنجیرچرخ امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به وضعیت تردد در گردنه اسدآباد با بیان اینکه گردنه اسدآباد شاهراه غرب کشور است و مرکز را به غرب کشور و کشور عراق متصل می کند، گفت: به علت بارش برف در گردنه اسدآباد، امکان حرکت تریلی ها از گردنه حتی با وجود زنجیر چرخ وجود ندارد.

رئیس پلیس راه استان همدان با بیان اینکه تا اطلاع ثانوی محدودیت تردد تریلی در گردنه اسدآباد برقرار است، گفت: رانندگان باید برای تردد در محورهای مواصلاتی استان همدان تجهیزات زمستانی از جمله زنجیرچرخ همراه داشته باشند.

وی از رانندگان خواست در عبور از مسیرهای استان با سرعت مطمئنه حرکت کنند و تجهیزات گرم و زمستانی همراه داشته باشند و تاکید کرد: رانندگان باک بنزین خودروها را به هنگام رانندگی پر کنند و از سالم بودن برف پاک‌کن خودروی خود نیز مطمئن شوند.

عزیزی افزود: رانندگان با رعایت قوانین و مقررات و سرعت مطمئنه در مسیرها تردد کنند.