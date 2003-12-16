داوران از بين پيشكسوتان موسيقي مقامي انتخاب شده اند

به گزارش خبرنگار هنري " مهر" در نشستي خبري كه امروز با حضور " ايرج نعيمايي" دبير پنجمين جشنواره موسيقي مقامي نواحي ايران در تالار وحدت برگزار شد، وي ضمن بيان اين مطلب افزود: ما هنرمنداني را داريم كه در زمينه موسيقي مقامي 60 سال سابقه كار دارند و افرادي هستند كه در جهان به واسطه همين موسيقي از شهرت خاصي برخوردارند، ولي تا به حال داوري جشنواره را به عهده نداشته اند. افرادي مثل حاج خليفه قربان، يا ميزا آقا غوصي و يا استاد مارگير. در اين جشنواره تصميم بر اين شد تا از اين اساتيد كه خود با مقام هاي مختلف موسيقي آشنايي دارند و گروه ها و تشكل هايي را در اين زمينه تشكيل داده اند، استفاده شود.

وي در ادامه گفت: بخشي از هويت اصلي موسيقي ايران را موسيقي مقامي تشكيل مي دهد و اين موسيقي كه از تنوع و كثرت بسيار بالايي برخوردار است ، مخصوص ايران است و من به جرات مي گويم كه اين تنوع و گستردگي در موسيقي هيچ جاي دنيا يافت نمي شود و همانطور كه يك محقق فرانسوي در مورد ايران گفته بود" ايران قاره اي است گمشده " و به اهميت ايران واقف بود، بايد بگويم كه موسيقي مقامي ايران شباهت به موسيقي هيچ جاي ديگر ندارد.

نعيمايي موسيقي ايران را در دوبخش مجزاي موسيقي رديف دستگاهي و موسيقي مقامي تقسيم كرد و افزود: موسيقي رديف دستگاهي ما كه باعث وحدت ملي ماست و تمام اقوام ايراني آن را محترم مي شمارند و در تمام نقاط كشور جريان دارد و موسيقي مقامي ما هم كه از آذربايجان تا سيستان و از خراسان تا خوزستان جريان دارد و چه در حوزه انديشه و چه در حوزه عمل با فرهنگ ما عجين است. تمام دنيا ما را با اين دو نوع از موسيقي مي شناسند و اعتبار موسيقي ايران به خاطر همين هاست.

وي در مورد اهميتي كه دنيا براي اين نوع خاص از موسيقي قائل است، گفت: سال هاي گذشته به اين موسيقي اهميت كمتري داده مي شد و مي گفتند كه اين موسيقي فولك يا محلي يا به قول ما مقامي داراي پيچيدگي هاي موسيقايي نيست و بيشتر تفنني است و اين موسيقي را غير هنري ارزيابي مي كردند. اما در حال حاضر اين ديدگاه تغيير يافته است و همه مي دانند كه موسيقي مقامي از پيچيدگي ها و تكنيك هاي خاص خود برخوردار است.

نعيمايي در مورد زمان و نحوه برگزار ي جشنواره گفت: جشنواره از 11 تا 14 دي ماه در سالن اداره كل ارشاد اسلامي كرمان و با همكاري استانداري و اداره كل ارشاد اين استان در دوبخش جنبي و اصلي برگزار مي شود. در بخش مسابقه كه همان بخش اصلي است، موضوع تعيين شده، گروه نوازي است كه ما از دو منظر متفاوت به آن نگريسته ايم. در ابتدا اينكه گروه نوازي باعث مي شود كه اين هماهنگي افراد از كار انفرادي جلوگيري مي كند و همچنين منجر به نوآوري در تنظيم و فرم جديد مي شود و تنوعي را كه اين موسيقي لازم دارد، ايجاد مي كند.در بخش بين الملل گروهي نداريم، غير از يكي از تكنوازان سيتار از هند كه در زمينه موسيقي ايران وهند پژوهش كرده است.

وي در ادامه در مورد رده هاي سني شركت كننده در جشنواره گفت: دربخش مسابقه، افراد بايد زير 30 سال سن داشته باشند ، اما در بخش جنبي از اين محدوديت خبري نيست.

نعيمايي در پايان در مورد افراد برگزيده در اين جشنواره گفت: اول تا سوم انتخاب نمي كنيم، و گروه هاي برگزيده خواهيم داشت ، چون از نظر عدالت هنري هم اين موضوع صحيح نيست.