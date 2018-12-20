ترامپ: نوبت دیگران است که با داعش بجنگند!

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری و در ادامه اظهارنظر درباره خروج نیروهای این کشور از خاک سوریه مدعی شد: علیرغم دروغ‌پراکنی‌های رسانه‌ای، روسیه، ایران و سوریه از خروج نیروهای آمریکایی خوشحال نیستند چراکه اکنون مجبورند بدون ما با داعش و دیگران بجنگند!

وی در پیامی دیگر مدعی شد: آیا آمریکا می‌خواهد بی هیچ مزیتی و به قیمت قربانی کردن جان‌های عزیز و تریلیون‌ها دلار برای دفاع از آنهایی که عمدتاً قدرنشناس هستند، پلیس خاورمیانه باشد؟ آیا می‌خواهیم برای همیشه آنجا بمانیم؟ حالا بالاخره نوبت دیگران است که بجنگند.

وی همچنین مدعی شد: خارج شدن از سوریه، تعجب‌آور نیست. سال‌ها برای آن تبلیغ می‌کردم و ۶ ماه قبل که می‌خواستم علناً اعلام کنم، موافقت کردم که مدت بیشتری بمانیم. روسیه، ایران و سوریه دشمنان محلی داعش هستند. ما کار آنها را انجام می‌دادیم. وقت بازگشت به خانه و بازسازی است.

گفتنی است ترامپ دیروز در تصمیمی ناگهانی از پایان دادن به حضور نامشروع نظامیان آمریکایی در خاک سوریه خبر داد و شکست داعش را دلیل این اقدام اعلام کرد!