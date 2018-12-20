جوانان درتحقق آرمان تمدن دریایی جمهوری اسلامی نقش اساسی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار حسین خانزادی در مراسم اختتامیه اولین همایش زوجهای آسمانی نیروی دریایی ارتش که در مشهد مقدس برگزار شد با اشاره به برخی ویژگیهای سبک زندگی اسلامی، گفت: آنچه که امروز بخشی از طرحهای مجموعه عقیدتی سیاسی ارتش را به خود اختصاص داده است، آموزش آموزههای دینی در قالب قرآن کریم است.
وی ادامه داد: نخستین کلید آغاز راه برای همه مسلمانان، انس گرفتن با قرآن کریم است که قرائت، فهم و درک و در نهایت عمل به آموزههای قرآنی سه گام پیوستهای هستند که در نهایت موجب انس گرفتن با قرآن میشود.
فرمانده نیروی دریایی ارتش اظهار کرد: اگر این سه گام در کنار یکدیگر به درستی برداشته شود، شاهد شکلگیری رفتاری اسلامی مبتنی بر آموزههای دینی برای همه خواهیم بود. زمانی که به این فهم دست یافتیم، مشاهده میکنیم که توسل به جستن به آموزههای انقلابی دومین کلید آغاز راه برای مسلمانان به ویژه مردم ایران است.
خانزادی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ خاطر نشان کرد: در ۲۲ بهمنماه سال ۵۷ شاهد وقوع اتفاقی بسیار بزرگ در ایران بودیم که براساس آن انقلاب شکوهمند اسلامی شکل گرفت و طی آن دست همه ایادی استکبار از سرزمین ایران قطع شد.
وی با اشاره به اهمیت موقعیت جمهوری اسلامی ایران برای قدرتهای دنیا، گفت: مقام معظم رهبری درباره اهمیت جایگاه سرزمینی جمهوری اسلامی ایران فرمودهاند که «فکر نکنم آنچه باعث اعمال فشار و تحریمهای ۴۰ ساله بر ایران اسلامی شده، مسائل مربوط به انقلاب، موشک یا انرژی صلحآمیز هستهای است بلکه آنچه مهم است این است که منطقه ما منطقه مهم و استراتژیک است».
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به برخورداری سرزمین ایران از منابع انرژی، زیرزمینی و موقعیت گذرگاهی و حساس، ادامه داد: امروز بسیاری از استراتژیستهای بزرگ دنیا منطقه ما را، مرکزِ مرکز (center of center) و به نوعی مرکز دنیا میدانند. حال در مرکز دنیا مردم و کشوری به پا خاستند و یک نظام مبتنی بر آموزههای دین اسلام را در جهان به عنوان الگو برپا کردهاند که این نظام حکومتی میتواند برای تمام دنیا الهامبخش باشد.
دریادار خانزادی افزود: اگر این نظام حکومتی که پایه آن مردمی است در منطقه موفق باشد که به لطف خدا نیز اینگونه است، همواره با تحمیل فشارهای مختلف از سوی دشمنان به خود مواجه خواهد شد؛ ایران اسلامی طی ۴۰ سال قبل با موفقیت بسیاری و با وجود اعمال فشارها و تحریمهای مختلف از سوی دشمن راه خود را ادامه داده است و دلیل اصلی آن نیز این است که این نظام برپایه آموزههای دین اسلام بوده و خاستگاه آن مردم هستند.
وی خاطر نشان کرد: از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ شاهد بودیم که حجم زیادی از حملات دشمنان، انقلاب و ملت ایران طی سالهای نخست انقلاب بر مملکت وارد شد؛ در آغاز انقلاب که هنوز بسیاری از ساختارهای حکومتی نظیر دولت و نیروهای مسلح آن طور که باید شکل نگرفته بود، با انجام اقداماتی مانند ترور، تحریم و حملات مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تلاش بسیاری شد تا این نظام را از مسیر خود باز نگه دارند، اما زمانی که دشمنان مشاهده کردند اقداماتشان کافی نبوده و به نتیجه نرسیده، هشت سال جنگ را بر مردم ایران تحمیل کردند. در این دوران نیز رزمندگان در شرایطی که اکثر کشورهای استکباری دنیا به حمایت از رژیم بعث عراق به پا خاسته بودند آمادگی داشتند هر آنچه که در اختیار دارند را طبق اخلاص بگذارند و پا به عرصه میدان رزم بنهند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با تاکید بر اینکه باید بر اصول و آموزههای دینی و آرمانهای انقلاب اسلامی خود پایبند باشیم، خاطر نشان کرد: هر نظام حکومتی که در جهان شکل میگیرد برای آنکه بتواند آرمانهای خود را تحقق بخشد مجموعه مختلفی برپا میکند و امروز یکی از ارزشمندترین این مجموعهها در نظام جمهوری اسلامی ایران مجموعه نیروهای مسلح هستند.
وی در پایان با تاکید بر اینکه نسل حاضر نسلی است که قرار است برای احیای تمدن دریایی جمهوری اسلامی ایران تاریخساز شود، گفت: پیشانی این حرکت تاریخساز جوانانی هستند که در نیروی مسلح حضور دارند. آنها در صف سربازان ولایت هستند و در این صف نیز خانوادههایی که کنارشان هستند نقش بسیار مهمی دارند.
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