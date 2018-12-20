به گزارش خبرگزاری مهر، آئین معارفه مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی استان قم با حضور حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، سید محمدرضا هاشمی سرپرست استانداری قم، برخی اعضای شورای اسلامی شهر قم، نمایندگان بیوت مراجع، شورای ائمه جماعات و هیأت‌های مذهبی استان قم برگزار شد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در این مراسم با اشاره به اهمیت قم و حوزه علمیه قم، جایگاه اداره کل تبلیغات اسلامی را در این استان بسیار مهم بیان کرد.

وی با اشاره به بخش‌هایی از نهج البلاغه در تبیین شرایط موجود، گفت: آنچه مهم است ما در شرایط دشوار جنگ نرم فرهنگی و تمدنی به سر می‌بریم و همه باید بدانیم و هوشیار باشیم که در این جنگ کدام جبهه را برای مبارزه آغاز کرده‌ایم و باید متوجه باشیم از چه کسانی در این جنگ باید مراقبت کنیم.

حجت الاسلام قمی، خط مقدم را چشم سپاه دانست و گفت: جنگ فرهنگی امروز به دین و دیانت مردم گره خورده است. ما وظیفه داریم در کنار مردم شریف‌مان بایستیم و خدمت کنیم و گام‌های مستحکم تمدنی را استوارتر از گذشته برداریم و به برکت اخلاص و مقاومت مردم پیروز خواهیم شد.

وی افزود: کارهای سنگین و بارهای بزرگی بر دوش سازمان تبلیغات اسلامی است و قم یک شهر و استان در میان بقیه استان‌ها نیست بلکه ممتاز از بقیه استان‌ها است و توقع بنده از دوست عزیزم آقای عزت زمانی به واسطه شناختی که از ایشان دارم خطیر است.

وظیفه ما در قم سنگین است

همچنین در این مراسم حکم مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی استان قم قرائت شد و در ادامه حجت الاسلام رضا عزت زمانی با حضور در جایگاه با اشاره به اهمیت استان قم در کشور و جهان گفت: امروز قم مرکز حوزه علمیه و مرکز تربیت و تعلیم در دنیا است و سالیانه ده‌ها هزار جلد کتاب و نرم افزار از قم به سراسر کشور و اقصی نقاط جهان صادر می‌شود و هزاران طلبه در قم تحصیل می‌کنند که این وظیفه ما را سنگین‌تر می‌کند.

مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی قم نیز با تبریک چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: ما باید در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی به همه ثابت نماییم که این انقلاب به حرکت خود ادامه خواهد داد و هر روز پایه‌های آن مستحکم‌تر از گذشته خواهد بود.

راهکار حفظ انقلاب تقویت مبانی اعتقادی مردم نسبت به اسلام ناب است

حجت الاسلام عباس اسکندری افزود: راهکار حفظ انقلاب تقویت مبانی اعتقادی مردم نسبت به اسلام ناب است و اگر مردم نسبت به مبانی اعتقادی سست شوند ریشه‌های این انقلاب سُست خواهد شد. انقلاب بدون مبانی اعتقادی یا به سمت غرب خواهد رفت یا به سمت غرب و تنها روحیه انقلابی کافی نیست بلکه توجه به مبانی اعتقادی اسلام ناب با تقریر امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری ضامن بقای انقلاب خواهد بود.

در ادامه وی برای ریاست سازمان تبلیغات اسلامی حجت الاسلام قمی و مدیرکل جدید سازمان تبلیغات اسلامی استان قم آرزوی توفیق خدمت و عمل به وظیفه کرد.

در ابتدای این برنامه، حجت الاسلام چهل اخترانی به نمایندگی از شورای هیآت مذهبی استان قم گزارشی را از عملکرد شورا ارائه کرد و از زحمات مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی استان قم تجلیل و تقدیر کرد.

آئین معارفه حجت الاسلام رضا عزت زمانی مدیر کل جدید تبلیغات اسلامی قم، در ساختمان اداره تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد.

گفتنی است در این نشست، لوح تقدیرهایی از طرف جمعی از مسئولان و کارکنان سازمان تبلیغات به حجت الاسلام اسکندری، مدیرکل سابق این استان تقدیم شد.