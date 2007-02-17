امسال 65 میلیارد ریال زکات از کشاورزان جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، این جلسه با حضور حجت الاسلام محسن قرائتی ، رئیس ستاد اقامه نماز و احیا زکات ، سید رضا نیری ، سرپرست کمیته امداد و دیگر اعضا ستاد برگزار شد.

دبیر ستاد احیا زکات اعلام کرد: امسال بیش از 65 میلیارد ریال زکات توسط کمیته امداد امام خمینی جمع آوری شده است که تمامی مبلغ جمع آوری شده در همان منطقه صرف امور خیر و عام المنفعه شده است.

بر اساس این گزارش ، در این نشست بر اشاعه فرهنگ زکات از سوی حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی و شورای سیاستگزاری ائمه جمعه کشور تاکید شد.

هم اکنون در اغلب استانهای کشور ستادهای احیاء زکات مشغول به فعالیت هستند.

بر پایه این گزارش ، در جلسه همچنین با اشاره به رشد جمع آوری زکات در سالهای گذشته بر تقویت دبیرخانه ستاد زکات و راهکارهای افزایش مشارکت کشاورزان در این واجب الهی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.