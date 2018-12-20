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۲۹ آذر ۱۳۹۷، ۱۷:۲۳

روحانی در جلسه شورای عالی روابط راهبردی ایران و ترکیه؛

تلاش برای تحقق تجارت ۳۰ میلیارد دلاری ایران و ترکیه ضروری است

تلاش برای تحقق تجارت ۳۰ میلیارد دلاری ایران و ترکیه ضروری است

رئیس جمهور تلاش هرچه بیشتر برای تحقق هدفگذاری تجارت ۳۰ میلیارد دلاری ایران و ترکیه را ضروری خواند و گفت: در این مسیر باید همکاری های بانکی و مشارکت تجاری و سرمایه گذاری تقویت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی عصر پنجشنبه در پنجمین جلسه شورای عالی روابط راهبردی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه، با تاکید بر اینکه اراده جمهوری اسلامی ایران تعمیق و توسعه هرچه بیشتر روابط با ترکیه در عرصه های اقتصادی، انرژی، حمل و نقل، گردشگری و علمی است، اظهارداشت: تهران از توسعه بیش از پیش روابط دو کشور کاملاً استقبال و از هر گونه همکاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک حمایت و پشتیبانی می‌کند.

وی تلاش هرچه بیشتر برای تحقق هدفگذاری تجارت ۳۰ میلیارد دلاری را ضروری خواند و گفت: در این مسیر تقویت همکاری های بانکی و ساز و کار های موجود مانند کمیسیون اقتصادی مشترک، شناسایی زمینه های جدید همکاری اقتصادی و توسعه اقدامات مقتضی برای برقراری مشارکت تجاری نزدیکتر و نیز تدارک شرایط بهتر برای سرمایه گذاران در دو کشور، تسهیل حمل و نقل کالا و افزایش مشارکت بخش خصوصی در همکاری تجاری و بازرگانی ضروری است.

روحانی اظهارداشت:باید روابط دو کشور به جایگاهی برسد که در شان دو ملت همسایه و برادر و نیز ظرفیت های بزرگ همکاری در ایران و ترکیه باشد.

رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت های ترانزیتی دو کشور ، تصریح کرد: ظرفیت ها در این حوزه به نحوی است که می توانیم  مسیر ترانزیتی شرق به غرب را با سرمایه‌گذاری مشترک متحول سازیم.

روحانی اتصال خطوط ریلی ایران تا دریاچه وان و ایجاد تنوع در خطوط ریلی با سرمایه‌گذاری مشترک را در توسعه روابط تجاری دو کشور و منطقه حائز اهمیت دانست و گفت: توسعه خطوط ریلی می‌تواند به نفع دو ملت و ملت‌های منطقه باشد.

رئیس‌جمهور در ادامه تروریسم، قاچاق مواد مخدر، جنایت سازمان یافته و مهاجرت های بی رویه را تهدید جمعی دانست و بر همکاری مشترک در این زمینه تأکید کرد.

 روحانی همچنین ارتقای روابط فرهنگی و توریستی را مورد تاکید قرار داد و گفت: در این زمینه برقراری روابط نزدیک‌تر بین دو شهر خوی و قونیه به خاطر برخورداری از شاعران بزرگی چون شمس و مولانا که افتخار تاریخی دو ملت و کل منطقه هستند، می تواند نمادی از روابط فرهنگی دو کشور باشد.

 رئیس جمهور همچنین به همکاری های دو جانبه و سه جانبه ایران و ترکیه در روند مذاکرات آستانه به اتفاق روسیه اشاره کرد و گفت: این مذاکرات موفق و موثر بوده و لازم است روند تثبیت امنیت، بازگشت آوارگان، حفظ تمامیت ارضی، تدوین قانون اساسی و تشکیل حکومتی با اراده مردم با دقت ادامه یابد.

روحانی همچنین به شرایط سخت مردم مظلوم یمن و لزوم کمک به برقراری صلح پایدار در این کشور اشاره کرد و گفت: ترکیه می تواند در روند صلح و مذاکرات یمنی- یمنی نقش آفرینی کند و در زمینه افزایش کمک های انسان دوستانه به مردم یمن اقدام نماید.

وی  همچنین تسریع در تشکیل پنجره واحد گمرکی را مورد اشاره قرار داد و گفت: مصمم هستیم از فعالیت بخش های خصوصی دو کشور و رفع مشکلات احتمالی ، حمایت کنیم.

روحانی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره در روز های سخت در کنار مردم و دولت ترکیه بوده و امروز خوشحالیم که در شرایط تحریم غیرقانونی و ظالمانه دولت آمریکا علیه ایران، دولت و ملت ترکیه نیز در کنار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

اردوغان :ترکیه امنیت و ثبات ایران را امنیت و ثبات خود می داند

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز در این جلسه تشکیل پنجمین نشست شورای عالی راهبردی روابط ایران و ترکیه را در دوره‌ای که آمریکا تحریم علیه ایران را افزایش داده است حائز اهمیت دانست و گفت: در چهار نشست گذشته تصمیمات خوبی برای توسعه روابط در حوزه‌های مختلف اتخاذ شده و امروز نیز در چارچوب تجارت ترجیحی مصمم هستیم تمام ظرفیت‌های همکاری را فعال سازیم.

رئیس جمهور ترکیه خاطر نشان کرد: اقدامات و تحریم‌های غیرقانونی آمریکا تاثیرات منفی و مخربی در حوزه تجارت خارجی دو کشور گذاشته است اما تبعات آن را به حداقل خواهیم رساند.

اردوغان با تاکید بر اینکه همواره با تحریم های یکجانبه آمریکا مخالف بوده و هستیم، گفت: ترکیه امنیت و ثبات ایران را امنیت و ثبات خود می داند.

رئیس جمهور ترکیه در ادامه مذاکرات، به همکاری دو کشور در مسایل منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: به نتیجه رسیدن روند آستانه در باره سوریه با همکاری مشترک ایران، ترکیه و روسیه، نمونه ای از همکاری موفق برای صلح پایدار در منطقه است و باید در مقابل مداخله خارجی در این روند ایستادگی کنیم.

اردوغان مبارزه با تروریسم و ایجاد ثبات در عراق و کمک به حل و فصل بحران یمن را مورد تاکید قرار داد و گفت بحران یمن باید هرچه زودتر از مسیرهای دیپلماتیک و همکاری‌های چندجانبه خاتمه یابد و در این مسیر نیز به همکاری های خود با ایران ادامه خواهیم داد.

کد مطلب 4490834

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