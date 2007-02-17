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۲۸ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۰۱

در یک بازی پر برخورد و خشن ؛

الهلال بر الاتحاد چیره شد/ آبی پوشان عربستان با قدرت می آیند

تیم فوتبال الهلال حریف استقلال در لیگ قهرمانان آسیا، در ادامه دیدارهای هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر عربستان دست به کار بزرگی زد و الاتحاد را در جده شکست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال الهلال صدرنشین فعلی مسابقات فوتبال لیگ عربستان و نماینده اول این کشور در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا روز گذشته در دیداری سخت و نفسگیربه مصاف رقیب دیرینه خود الاتحاد جده رفت.

این بازی پربرخورد که با اخراج 4 بازیکن ازهر دو تیم همراه بود در پایان با پیروزی 2 بر یک الهلال به اتمام رسید تا آبی پوشان ریاض درفاصله کمتر از یکماه تا آغازمسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا برای حریفان خود خط و نشان بکشند.

در دقیقه 29 این بازی یاسرالقحطانی الهلال را پیش انداخت، نایف البلوی در دقیقه 71 کار را به تساوی کشاند و در نهایت با گل دقیقه 88 محمد الشلهوب بازی به سود الهلال خاتمه یافت.

الهلال در حالی موفق به شکست الاتحاد شد که دو بازیکن این تیم به نامهای مارسیو تاواریس و عبدالعزیز الخطران به ترتیب در دقایق 67 و 81 از زمین مسابقه اخراج شدند. داور مسابقه به 2 بازیکن از تیم الاتحاد به نامهای عبدالله حیدر و حمد عیسی نیز در دقایق 89 و 92 کارت قرمز نشان داد.

تیم فوتبال الهلال عربستان درگروه B مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با تیمهای استقلال ایران، الکویت کویت و پاختاکور ازبکستان همگروه است.

کد مطلب 449084

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