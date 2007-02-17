الهلال بر الاتحاد چیره شد/ آبی پوشان عربستان با قدرت می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال الهلال صدرنشین فعلی مسابقات فوتبال لیگ عربستان و نماینده اول این کشور در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا روز گذشته در دیداری سخت و نفسگیربه مصاف رقیب دیرینه خود الاتحاد جده رفت.

این بازی پربرخورد که با اخراج 4 بازیکن ازهر دو تیم همراه بود در پایان با پیروزی 2 بر یک الهلال به اتمام رسید تا آبی پوشان ریاض درفاصله کمتر از یکماه تا آغازمسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا برای حریفان خود خط و نشان بکشند.

در دقیقه 29 این بازی یاسرالقحطانی الهلال را پیش انداخت، نایف البلوی در دقیقه 71 کار را به تساوی کشاند و در نهایت با گل دقیقه 88 محمد الشلهوب بازی به سود الهلال خاتمه یافت.

الهلال در حالی موفق به شکست الاتحاد شد که دو بازیکن این تیم به نامهای مارسیو تاواریس و عبدالعزیز الخطران به ترتیب در دقایق 67 و 81 از زمین مسابقه اخراج شدند. داور مسابقه به 2 بازیکن از تیم الاتحاد به نامهای عبدالله حیدر و حمد عیسی نیز در دقایق 89 و 92 کارت قرمز نشان داد.

تیم فوتبال الهلال عربستان درگروه B مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با تیمهای استقلال ایران، الکویت کویت و پاختاکور ازبکستان همگروه است.