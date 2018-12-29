به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز در آخرین روزهای سال برای آن افرادی که میخواهند برای روز کریسمس هدیهای برای عزیزان خود بخرند و سردرگم هستند توصیهای دارد؛ به گفته نویسنده این مطلب شاید سلبریتیها بتوانند به آنها کمک کنند. به همین بهانه رویترز از چند سلبریتی در مورد بهترین و بدترین هدایای دریافتی روز کریسمس سوال پرسیده است. پاسخها متنوع است؛ از اسباب بازی تا جارو برقی.
در ابتدا بردلی کوپر بازیگر و کارگردان «ستارهای متولد میشود» پاسخ میدهد، او با شوق و ذوق به یاد میآورد از این که در سن ۸ سالگی یک «باتون» (چوب ویژه رهبران ارکستر) گرفته است، او از آن به عنوان محبوبترین هدیه دریافتیاش یاد میکند.
در حالیکه سورشا رونان بازیگر «مری ملکه اسکاتلند» از کادوهای مربوط به قصههای «هری پاتر» که در بچگی گرفته است سخن به میان میآورد؛ او سالی که این هدایا را گرفته به عنوان احتمالا بهترین سال زندگیش قلمداد میکند.
جو آلوین همبازی رونان در «مری ملکه اسکاتلند»، «یک ماشین اسباب بازی بزرگ» را که در کودکی هدیه گرفته است محبوبترین هدیه خود میداند.
دیوید تننت بازیگر سابق سریال «دکتر هو» از بازی الکترونیکی دهه ۸۰ میلادی «جنگهای آسترو» در راس فهرست هدایای یک بچه در آن زمان اسم میبرد، او میگوید: سال گذشته همسرم یکی از آنها را برایم پیدا کرد، خیلی قدیمی بود ولی لحظه متاثرکنندهای بود.
اما وقتی از هدایای ناخوشایند صحبت شد، آلساندرو نیوولا بازیگر «کلاهبرداری آمریکایی» گفت که پدرش یک بار یک جارو برقی به او هدیه داده بود، او افزود: فکر میکنم پدرم میخواست پیامی برای من بفرستد.
لزلی مان بازیگر فیلم «این است ۴۰» میگوید: شوهرم دوست دارد کادوهایی مانند مسافرت به جاهایی که خودش دوست دارد برود به من هدیه بدهد. مان از این هدایا به عنوان هدایای بد یاد میکند.
امیلی بلانت ستاره «بازگشت مری پاپینز» که نقش یک پرستار دوست داشتنی بچهها را در این فیلم بازی میکند هم از مادربزرگش که هدایای خود او را دوباره کادو میکند و برایش میفرستد، گفت؛ «او شال پشمینهای را که با علاقه برایش خریده بودم به من برگرداند.» بلانت میگوید: این کار مادربزرگم همیشه باعث خندهام میشود.
امیلی مورتیمر همبازی بلانت در «بازگشت مری پاپینز» هم از هدیه عجیبش گفت که یک بار جا یخی پیچیده شده لای روزنامه هدیه گرفته است.
اما در پایان باید به هدیه مشهور کریسمس که یک جفت جوراب است اشاره کرد.
لین مانوئل میرندا خالق موزیکال «همیلتون» درباره هدیه یک جفت جوراب کریسمس گفت: فکر میکنم بدترین هدیهای که همیشه نصیبم میشود یک جفت جوراب است.
استیو کارل صداپیشه «من نفرت انگیز» هم از جورابهای سانتایی که گرفته است دل خوشی ندارد اما او در پایان میگوید: به هرحال باید قدردان بود چون حتی آن هدایا هم سرشار از عشق و علاقه هستند.
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