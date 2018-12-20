مسئولان با جلوگیری از ورود دخانیات مانع استعمارگری دشمنان شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی سید محمدعلی علوی گرگانی عصر پنج‌شنبه در دیدار دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات کشور با بیان اینکه موضوع دخانیات فتنه‌ای از سوی دشمنان است، گفت: دلیل اینکه مرحوم میرزای شیرازی منع کردند و فتوا به حرمت دادند، چون متوجه نیت دشمنان شده بودند.

وی بیان داشت: ایشان فهمیدند که دشمن از طریق دخانیات دنبال استعمارگری و ایجاد فقر در میان جامعه اسلامی است.

این استاد سطوح عالی حوزه افزود: از دشمن هم غیر از این توقع نمی‌رود، اما مهم این است که مسئولان نظام به این اهداف دشمن پی ببرند.

وی گفت: اگر وضعیت جامعه به اینجا رسیده که مصرف قلیان عادی شده؛ چون به اهداف دشمن پی نبردیم و در عین حال به امراض آن آگاهی نداریم.

آیت الله علوی گرگانی بیان داشت: راه مبارزه با استعمارگری دشمن به دست دولت ایران است؛ مسئولان نظام باید با جلوگیری از ورود دخانیات به کشور، جلوی استعمارگری دشمنان را بگیرند.

وی راه دیگر مقابله با مصرف دخانیات را فرهنگ سازی دانست و گفت: این فرهنگ سازی و همراهی دولت باید باهم باشد تا نتیجه دهد؛ اگر فرهنگ سازی در مورد مصرف قلیان شود ولی دولت اجازه ورود دخانیات را بدهد، باز همان استعمار دشمن نتیجه خواهد داد.

مرجع مفسر قرآن کریم گفت: وقتی در این رابطه از سوی مراجع تقلید موضع گیری می‌شود، متأسفانه دولت هم موضع گیری می‌کند که از طریق فروش دخانیات، اوضاع و امورات کشور می‌چرخد.

وی بیان داشت: این نشان می‌دهد که باید با فرهنگ سازی و همراه کردن دولت این مشکل مهم را از بین برد.