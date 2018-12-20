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۲۹ آذر ۱۳۹۷، ۱۸:۰۴

فرماندار ویژه ری:

نهادینه کردن مشارکت اجتماعی در امور از اولویت های امروز ری است

نهادینه کردن مشارکت اجتماعی در امور از اولویت های امروز ری است

ری- فرماندار ویژه ری گفت: نهادینه کردن مشارکت اجتماعی در امور از اولویت های امروز ری است.

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جمالی پور بعد از ظهر پنج شنبه در حاشیه مراسم افتتاح خانه مهر کودکان اُتیسم ری در جمع خبرنگاران گفت: این مرکز آموزشی برای خانواده هایی است، که فرزندان آن ها دارای اختلال اتیسم هستند و فعالیت آن از ۲ سال پیش در یک واحد مسکونی آغاز شد و به دلیل درخواست های مردمی و تعداد زیاد خانواده های دارای فرزند اتیسم، این مرکز با کمک آموزش و پرورش منطقه یک ری، شهردار منطقه ۲۰ تهران و بخشدار مرکزی این مرکز گسترش یافته و افتتاح شد.

وی گفت: امروز در دولت افزایش مشارکت مردم در امور است، ما باید بپذیریم، مردم صاحب اصلی کشور و سازنده آینده کشور هستند، این امر مهمی است، که در مباحث مدرسه سازی و نیز مجمع خیرین بهداشت و درمان و بیمارستان ساز مشارکت مردم در این زمینه ها رقم خورده است.

معاون استاندار گفت: امیدوارم، بتوانیم، تا پایان دولت مشارکت اجتماعی را به عنوان یک امر نهادینه شده در کشور شاهد باشیم.

کد مطلب 4490865

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