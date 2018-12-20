طرح های جامع شهری و هادی روستایی در خراسان رضوی اجرایی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی ، وحید قربانی در دوره آموزشی کمیسیون های ماده ۹۹ فرمانداری ها و ماده ۱۰۰ شهرداری های خراسان رضوی تاکید کرد: آراء کمیسیون های ماده۹۹ و۱۰۰ باید حداکثر انطباق را با قانون داشته باشند تا مردم کمترگرفتار بروکراسی اداری شوند و نیازی برای مراجعه آنها به دیوان عدالت اداری ایجاد نشود.

وی افزود: کیفیت کار این کمیسیون ها باید چنان ارتقاء پیدا کند که کمترین ایراد را داشته باشد و آراء کمیسیون ها توسط دیوان عدالت اداری نقض نشود.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به برگزاری دوره آموزشی کمیسیون های ماده ۹۹ فرمانداری ها و ماده ۱۰۰ شهرداری های خراسان رضوی افزود : برگزاری چنین دوره هایی کمیسیون های ماده۹۹ فرمانداری ها و ماده ۱۰۰ شهرداری ها را به سمت استاندارد شدن سوق می دهد.

شایان ذکر است این دوره آموزشی با هماهنگی دیوان عدالت اداری و وزارت کشور و با حضور دکتر دربین مدیرکل هیات عمومی دیوان عدالت اداری و عبداللهی ازقضات باسابقه این دیوان در راستای ایجاد وحدت رویه در اتخاذ تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد.