۱ درصد جمعیت سالانه ۲۱۶ هزار میلیارد تومان بهره بانکی می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله محی الدین حائری شیرازی تاکید کرد: یک درصد جمعیت کشور ۴۰۳ میلیون حساب را در اختیار دارند که این ثمره نظام بانکی کشور است.

وی ادامه داد: ۷۰ درصد سپرده های بانکی کشور متعلق به یک درصد جمعیت است که سالانه ۲۱۶ هزار میلیارد تومان به این سپرده ها بهره داده می شود که این رقم معادل یارانه ۵ سال کشور است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: مدل های مختلفی برای اداره امور اقتصادی جهان وجود دارد که از لحاظ دوری و نزدیکی به اسلام متفاوت اند و برخی از این مدل ها با اقتصاد ملی ما نزدیک و برخی دورتر است.

توکلی یادآور شد: ما نیز باید اقتصاد نزدیک را به عنوان الگو استفاده کنیم زیرا ایجاد الگوی سازگار با اقتصاد ملی رمز موفقیت دستیابی به علوم انسانی اسلامی است.

وی تاکید کرد: نرخ اعتباری ارز حاصل چانه زنی دولت و مجلس است که ارتباطی با واقعیت ندارد بنابر این نرخ ارز به درد تولید نمی خورد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه آیت الله حائری محافظه کار نبود، گفت: او به آبادسازی زمین ها و فلاحت در فراغت معتقد بود و با حضور دو استاد دانشگاه این زمین های اطراف شیراز به حداکثر باروری و ثمرده ای رسید.

توکلی یادآور شد: این زمین ها به هیچکدام از اعضای خانواده وی تعلق نداشت و با کار علمی خدمتی بزرگ انجام گرفت.