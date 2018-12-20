تلاش‌ برای نجات کشتی در حال غرق «نارگل» در آستارا ادامه دارد

سامان ساسانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عملیات امدادی برای جلوگیری از غرق شدن کشتی «نارگل» در دهانه اسکله بندر آستارا آغازشده و ادامه دارد، اظهار کرد: این کشتی با ظرفیت ۲ هزار و ۵۰۰ تن بارگیری متعلق به شرکت کشتیرانی خزر است و کالاهایی از کشورهای قزاقستان و جمهوری آذربایجان را حمل و در بندر آستارا تخلیه می‌کند.

وی افزود: این کشتی به علت ایجاد سوراخ در بدنه و وارد شدن آب به آن، در دهانه اسکله آستارا تعادل خود را ازدست‌داده و به‌گل‌نشسته است.

ساسانیان ادامه داد: موتورخانه کشتی پر از آب دریا شده و با موتورهای پرقدرت تخلیه آب، آب داخل کشتی و موتورخانه آن نیز در حال تخلیه است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار آستارا با بیان اینکه در بندر آستارا غرق شدن کشتی سابقه نداشته و این بندر همواره میزبان کشتی‌های بزرگ تجاری و بین‌المللی در دریای خزر بوده است، گفت: ۲ یدک‌کش نیز در حال نزدیک شدن به محل وقوع حادثه هستند تا کشتی حادثه‌دیده را به مکان قابل امدادرسانی حرکت دهند.