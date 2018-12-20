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۲۹ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۲۱

مدیرعامل آتش نشانی کرمان:

مسابقات والیبال جام شهدای آتش نشان کرمان برگزار شد

مسابقات والیبال جام شهدای آتش نشان کرمان برگزار شد

کرمان - مدیرعامل آتش نشانی کرمان گفت: چهاردهمین دوره مسابقات والیبال گرامیداشت شهدای آتش نشان ویژه آتش نشانان شهر کرمان برگزار شد.

علی عسکری در حاشیه برگزاری مسابقات والیبال جام شهدای آتش نشان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتش نشان بیان کرد: این دوره از مسابقات طی یک هفته در محل دفتر مرکزی سازمان آتش نشانی به مناسبت گرامیداشت و زنده نگه داشتن یاد شهدای آتش نشان با حضور تمامی ایستگاه های آتش نشانی شهر کرمان برگزار شد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان گفت: این مسابقات به صورت دوره ای و به منظور حفظ آمادگی روحیه کار تیمی بین آتش نشانان برگزار می شود.

عسکری عنوان کرد: در پایان این مسابقات تیمهای ایستگاه شماره دو، تیم متشکل از ایستگاه شماره چهار و پرسنل اداری و تیم متشکل از ایستگاه های هفت و ۱۰ به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند و با اهدای لوح و جوایز از آنان قدردانی شد.

کد مطلب 4490893

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