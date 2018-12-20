مسابقات والیبال جام شهدای آتش نشان کرمان برگزار شد

علی عسکری در حاشیه برگزاری مسابقات والیبال جام شهدای آتش نشان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتش نشان بیان کرد: این دوره از مسابقات طی یک هفته در محل دفتر مرکزی سازمان آتش نشانی به مناسبت گرامیداشت و زنده نگه داشتن یاد شهدای آتش نشان با حضور تمامی ایستگاه های آتش نشانی شهر کرمان برگزار شد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان گفت: این مسابقات به صورت دوره ای و به منظور حفظ آمادگی روحیه کار تیمی بین آتش نشانان برگزار می شود.

عسکری عنوان کرد: در پایان این مسابقات تیمهای ایستگاه شماره دو، تیم متشکل از ایستگاه شماره چهار و پرسنل اداری و تیم متشکل از ایستگاه های هفت و ۱۰ به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند و با اهدای لوح و جوایز از آنان قدردانی شد.