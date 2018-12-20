تسهیل روابط بانکی، زمینه ساز تحقق هدف ۳۰ میلیارد دلاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی شامگاه پنجشنبه در جمع تجار و فعالان اقتصادی ایران و ترکیه، حضور روسای جمهور در جمع فعالان بخش خصوصی دو کشور را نشانه بالاترین حمایت از همکاری تجار ایران و ترکیه دانست و با تاکید بر اینکه "باید از تجارت ترجیحی به سمت تجارت آزاد برویم"، گفت: آماده حمایت و تامین شرایط لازم برای حضور سرمایه گذاران ترک در بازار انرژی هستیم.

رئیس‌ جمهور با تأکید بر اینکه در مسیر توسعه روابط تجاری ایران و ترکیه جز مقررات بین‌المللی و منافع دو ملت هیچ چیزی تأثیرگذار نیست، اظهار داشت: بر این باور هستیم که شرایط تحریم‌های ظالمانه و غیرعادلانه علیه ملت ایران، می‌تواند به شرایطی بسیار ارزشمند طلایی برای اتصال اقتصاد دو کشور تبدیل شود به نحوی که هیچ تهدید و اقدامی نتواند آن را دچار خدشه کند.

روحانی با اشاره به اینکه امروز ظرفیت‌ها برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی دو کشور شاید از هر زمان دیگری بیشتر باشد، گفت: امروز به دلیل اراده مسئولین دو کشور و نیز بخاطر وجود ظرفیت‌های بسیار مهم برای همکاری‌های اقتصادی دو جانبه و همچنین بخاطر شرایط مساعد امنیتی که در دو کشور وجود دارد وضعیت مناسبی برای تقویت روابط ایران و ترکیه وجود دارد.

رئیس جمهور افزود: اگر چه منطقه ما دچار ناآرامی و آشوب است اما ایران و ترکیه کشورهای امنی هستند و مصمم هستیم امنیت و ثبات را به کل منطقه بازگردانیم و در این راستا طی سال‌های اخیر همکاری‌های خوبی برای ایجاد امنیت و مبارزه با تروریسم انجام داده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: اگر بناست ایران و ترکیه گام‌های مهمی را به نفع دو ملت بردارند، اولین شرط آن ایجاد امنیت و ثبات است و بی‌تردید امنیت ما نمی‌تواند از امنیت منطقه جدا باشد، لذا مصمم هستیم امنیت و ثبات را در منطقه برقرار سازیم.

روحانی تصریح کرد: ایران و ترکیه با همکاری‌های مشترک به خارجی‌ها و قدرت‌های خارجی اعلام می‌کنند که نمی‌توانند برای امنیت منطقه تصمیم بگیرند و دو طرف باید با همکاری یکدیگر تروریسم را در منطقه ریشه‌کن کنیم چرا که گروه‌های تروریستی در منطقه و فعالیت آنها در کشورهای منطقه به ضرر همگان است.

رئیس جمهور تصریح کرد: امروز دو کشور مصمم هستیم امنیت کامل را برای انواع فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی فراهم سازیم.

روحانی گام دوم در مسیر توسعه روابط تهران – آنکارا را ایجاد زمینه و تسهیلات لازم برای فعالیت اقتصادی دانست و گفت: دو طرف تصمیم گرفتیم تسهیلات بیشتری برای ورود و خروج و فعالیت بازرگانان و مردم دو کشور فراهم کنیم و در مذاکرات امروز در ارتباط با ایجاد تسهیلات بانکی، پولی و ارتباطات اقتصادی بین دو کشور تصمیمات خوبی اتخاذ کردیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه فعالیت اقتصادی بدون تسهیلات مالی امکان‌پذیر نیست، گفت: در شرایطی می‌توانیم به هدف 30 میلیارد دلاری برسیم که شرایط و تسهیلات مالی بین دو کشور مناسب باشد و در این زمینه مؤسسات، بانک‌ها، صندوق، بیمه، کشتیرانی و حمل و نقل می‌تواند نقش سازنده‌ای ایفا کند.

روحانی در ادامه همکاری دو کشور در زمینه انرژی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در این مسأله مهم اقتصادی، همکاری و هماهنگی‌های خوبی بین دو کشور وجود دارد و آمادگی داریم انرژی کشور ترکیه را برای بلندمدت، تأمین کنیم و هر مقدار که ترکیه نیاز داشته باشد، جمهوری اسلامی ایران در این زمینه کاملاً آمادگی دارد از ظرفیت‌ها و امکانات خود استفاده کند.

رئیس جمهور با تأکید بر حمایت دو کشور از سرمایه‌گذاری های مشترک و بخش خصوصی، گفت: تصمیم امروز در رابطه با ایجاد شهرک‌های صنعتی در این راستا بوده است که بتوانیم از امکانات یکدیگر برای رشد و توسعه صنعتی استفاده کنیم و بی‌تردید در سایر زمینه‌های اقتصادی و تجاری نیز این آمادگی وجود دارد.

روحانی خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران از فعالیت و سرمایه‌گذاری ترکیه در بخش‌های پالایشگاهی، پتروشیمی و صنایع بالادستی و پایین‌دستی انرژی حمایت می‌کند و آمادگی دارد مواد ، زمین و امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهد.

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت جغرافیایی ایران و ترکیه و استفاده از این ظرفیت در راستای منافع دو ملت گفت:‌ترکیه به دریای سیاه و مدیترانه و جمهوری اسلامی ایران به دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان دسترسی دارد و این شرایط جغرافیایی مناسبی است که سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن به بهترین نحو استفاده کنند.

روحانی اتصال شرق به غرب (آسیا به اروپا) از طریق اتصال خطوط راه‌آهن را مورد تأکید قرار داد و گفت: اتصال و تنوع در خطوط راه‌آهن، دریچه واحد گمرکی و تسهیلات حمل و نقل می‌تواند شرایط را برای توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور هر چه بیشتر فراهم سازد.

رئیس جمهور تجارت آزاد و نرخ‌های ترجیحی را از اهداف ایران و ترکیه برای توسعه روابط اقتصادی دانست و گفت: امروز این هدف در برخی اقلام محقق شده و باید سطح و میزان این اقلام را هر چه بیشتر توسعه دهیم تا جایی که به نقطه تجارت آزاد در منطقه دست یابیم و بی‌تردید این شرایط به نفع منطقه و دو ملت است و در این زمینه مناطق آزاد و استفاده از ظرفیت‌های آن می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

روحانی تحریم‌های ظالمانه و غیرعادلانه علیه جمهوری اسلامی ایران را مورد اشاره قرار داد و گفت: بدون تردید این تحریم ها هم می‌تواند سطح روابط ما را پایین بیاورد و هم می‌توانیم با برنامه‌ریزی بهتر آن را تبدیل به فرصت کنیم. با استفاده از شرایط کنونی می‌توانیم آنچنان پایه‌های اقتصادی خود را بهم تنیده کنیم که هیچ تهدیدی نتواند به آن آسیب بزند.

رئیس جمهور تصریح کرد: نه لبخند کسی در روابط اقتصادی و تجاری ما تأثیرگذار است و نه عصبانیت و اخم قدرتی می‌تواند در این روابط اثرگذار باشد.

روحانی خاطر نشان کرد: حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیات همراه در آنکارا به معنای اراده ایران برای توسعه و تقویت روابط است و پذیرایی دولت ترکیه از هیأت ایرانی به معنای آمادگی این دولت در مسیر تحکیم روابط دو کشور می‌باشد.

رئیس جمهور تصریح کرد: در توسعه روابط تهران و آنکارا آنچه برای ما اهمیت دارد، منافع دو ملت بزرگی است که سالیان دراز با برخورداری از تاریخ، دین، فرهنگ و اعتقادات مشترک در کنار هم بوده و خواهند بود.

در این همایش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز با اشاره به وجود روابط چند جانبه و وسیع بین ایران و ترکیه گفت: هدف ترکیه این است که سطح روابط اقتصادی خود را با جمهوری اسلامی ایران به سطح روابط سیاسی ارتقاء دهد.

رئیس جمهور ترکیه تسریع در اجرای تجارت ترجیحی را مورد تأکید قرار داد و گفت: سفر دکتر روحانی به ترکیه می‌تواند نقطه عطفی در توسعه تجارت ترجیحی بین دو کشور باشد.

اردوغان با اشاره به اینکه امنیت منطقه مسئولیت سنگینی بر دوش ایران و ترکیه می‌گذارد، گفت: در این روند قدرت خود را در قالب همکاری سه جانبه روسیه، ایران و ترکیه نشان داده‌ایم و در این مسیر به راه خود ادامه خواهیم داد چرا که خود را موظف به تأمین امنیت منطقه می‌دانیم.

رئیس جمهور ترکیه با اشاره به اعمال تحریم آمریکا علیه ایران، گفت: تصمیم آمریکا در جهت اعمال تحریم نباید مانع رسیدن به هدف دو کشور در توسعه روابط اقتصادی باشد و باید بدانیم که تصمیم آمریکا به معنای تنبیه مردم ایران است و این موضوعی است که ترکیه در هر فرصتی آن را به صراحت اعلام می‌کند.

اردوغان افزود: اقدام یکجانبه آمریکا در این زمینه امنیت جهانی و بین‌المللی را تهدید می‌کند و همه باید بدانیم که امروز جهان محتاج صلح و امنیت است نه جنگ.

رئیس جمهور ترکیه تصریح کرد: ترکیه تحریم‌ها را قبول ندارد و هیچ‌کس نمی‌تواند به دلیل آن از ترکیه انتظار داشته باشد که روابط اقتصادی با ایران را کاهش دهد و امروز در چارچوب همبستگی متقابل مصمم هستیم همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترکی را با حمایت از بخش‌های خصوصی انجام دهیم و لازم است نقشه راهی را برای این همکاری‌ها ترسیم کنیم و بدون تردید می‌توانیم تهدید را به فرصت تبدیل کنیم و در این راستا فعالان اقتصادی به موضع محکم ترکیه علیه تحریم‌ها باور داشته باشند.