به گزارش خبرنگار مهر، تیم بیمه رازی اردبیل در دومین دیدار خود از مسابقات باشگاه‌های کشتی فرنگی جهان با نتیجه قاطعانه ۸-۲ در مقابل صرب‌ها به برتری دست یافت تا خود را در جمع چهار تیم نهایی این رقابت‌ها ببیند.

در تیم بیمه رازی اردبیل در اوزان مختلف دستان محمد نوربخشی، سامان عبدولی، محمد الیاسی، برومند اصلانی، سعید عبدولی، مهدی علیاری و امیرقاسمی به عنوان فرد پیروز بالا برده شد و مهدی فلاح و مسلم نادری نیز در مقابل حریفان خود شکست خوردند.

با این نتایج، تیم بیمه رازی اردبیل به دومین برد ارزشمند خود دست یافت تا در مجموع دو دیدار خود و از ۲۰ دیدار گذشته انجام یافته تنها نتیجه سه وزن به نفع نماینده اردبیل به پایان نرسد تا با کسب چنین نتایجی اردبیل خود را به عنوان مدعی اصلی قهرمانی معرفی کند.

پیروزی قاطعانه روس‌ها مقابل قرقیزستان

در دیگر دیدار این رقابت‌ها فرنگی‌کاران روسیه با نتیجه قاطعانه ۹-۱ در مقابل قرقیزستان به برتری دست یافتند.

نتایج به دست آمده در اوزان مختلف این رقابت به شرح زیر امی‌باشد؛ توضیح اینکه اسامی ابتدایی نوشته شده مربوط به کشتی‌گیران روسیه‌ای است.

۵۵ کیلوگرم: کابالو ویتالی ۴ - عبدیکریک کوتویک ۱

۶۰ کیلوگرم: یاموکواو ایلدوس ۴ - کانی بک ارمک ۰

۶۳ کیلوگرم: لوکیااوژامبولات ۰ - کانژاریک تالاستان ۴

۶۷ کیلوگرم: سورک اوماسکیم ۴ - اوسون او ماناس ۰

۷۲ کیلوگرم: ماتینز دنیس ۳ - کونورا او بک ۰

۷۷ کیلوگرم: پتایکین دمیتری ۳ - چوپ بای ۱

۸۲ کیلوگرم: داژلال اوگادیژمراد ۴ - ماکسات بک بایامان ۰

۸۷ کیلوگرم: سال او اوگینی ۵ - آیت بک او ملیس ۰

۹۷ کیلوگرم: لوکیااو مورات ۴ - آرستان یک المیرلان ۰

۱۳۰ کیلوگرم: پارشین واسیلی ۴ -عمرا او مراد ۰

به گزارش خبرنگار مهر، ادامه رقابت‌ها از ساعت ۱۹ عصر امروز با برگزاری چهار دیدار دیگر پیگیری شده است.