نقش زنان در جامعه و خانواده باید جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه دانش یزدی، عصر امروز در نشست چالش خانواده در دانشگاه یزد اظهار داشت: زنان امروز در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اثرگذار هستند و مشارکت آنها در حوزه‌های مختلف افزایش یافته است.

وی بیان کرد: این نقش زنان در جامعه سبب نشده که بحث نظام خانواده و فرزندپروری نادیده گرفته شود بلکه زنان جامعه ما با توانمندی‌هایی که دارند، هم بحث خانواده و هم جامعه را در کنار یکدیگر به پیش می‌برند.

دانش یزدی به تشریح نقش زنان در برهه‌های سخت چهار دهه گذشته پرداخت و افزود: زنان هم در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و هم در دوران دفاع مقدس و هم در سال‌های سازندگی و پس از آن هم خود در صحنه حضور داشتند و هم مشوق همسران و فرزندان خود برای حضور در عرصه‌های مختلف بودند.

وی افزود: بنابراین امروز چهل سالگی انقلاب اسلامی و استمرار نظام اسلامی مرهون پایداری، ایثارگری، خودباوری، ایمان و تلاش زنان است و خوشبختانه شاهد این ویژگی‌های زنان در کانون خانواده نیز هستیم.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد، توکل به خدا، مهارت آموزی، انعطاف پذیری و صداقت را عناصر سازنده زنان در زندگی فردی و اجتماعی دانست و بیان کرد: شخصیت زنان در نظام اسلامی در سایه فرهنگ‌ها و ارزش‌های برآمده از نظام اسلامی شکل گرفته است.

دانش‌یزدی خاطرنشان کرد: امروز نقش زنان و اهمیت حضور و مشارکت آنها در صحنه‌های مختلف به همگان ثابت شده بنابراین نباید ارزش و جایگاه زنان بی‌اهمیت شمرده شود بلکه باید به آن ایمان آورد و آن را جدی گرفته و در عرصه‌های مختلف فرهنگی،‌ اجتماعی، سیاسی و خانوادگی از آنها بهره گرفت.