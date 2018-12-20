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۲۹ آذر ۱۳۹۷، ۲۰:۰۹

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

ترافیک نیمه سنگین در محور هراز

ترافیک نیمه سنگین در محور هراز

دماوند- رییس پلیس راه شرق استان تهران از ترافیک نیمه سنگین در مسیر جنوب به شمال محور هراز خبر داد.

سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر به بیان میزان ترافیک محورهای مواصلاتی شرق استان تهران پرداخت و  با اشاره به ترافیک نیمه سنگین در محور هراز اظهار کرد: هم اکنون شاهد بار ترافیکی نیمه سنگین در محدوده پلور، مشاء، رودهن، بومهن، پردیس و جاجرود در محور هراز به سمت شمال هستیم و مابقی محور نیز ترافیک پرحجم دارد.

محبی افزود: ترافیک در محور فیروزکوه نیز در محدوده گیلاوند نیمه سنگین است و در محور امام رضا(ع) نیز ترافیک به صورت عادی در جریان است، اما در محدوده شریف آباد، در هر دو مسیر رفت و برگشت، شاهد ترافیک پر حجم هستیم.

وی ترافیک در محور تهران- ورامین در هر دو مسیر را نیز نیمه سنگین دانست.

کد مطلب 4490917

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