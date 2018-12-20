سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر به بیان میزان ترافیک محورهای مواصلاتی شرق استان تهران پرداخت و با اشاره به ترافیک نیمه سنگین در محور هراز اظهار کرد: هم اکنون شاهد بار ترافیکی نیمه سنگین در محدوده پلور، مشاء، رودهن، بومهن، پردیس و جاجرود در محور هراز به سمت شمال هستیم و مابقی محور نیز ترافیک پرحجم دارد.

محبی افزود: ترافیک در محور فیروزکوه نیز در محدوده گیلاوند نیمه سنگین است و در محور امام رضا(ع) نیز ترافیک به صورت عادی در جریان است، اما در محدوده شریف آباد، در هر دو مسیر رفت و برگشت، شاهد ترافیک پر حجم هستیم.

وی ترافیک در محور تهران- ورامین در هر دو مسیر را نیز نیمه سنگین دانست.