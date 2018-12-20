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۲۹ آذر ۱۳۹۷، ۲۱:۲۴

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد:

قرآن مسیر نوری بی پایان برای سعادت بشر است

قرآن مسیر نوری بی پایان برای سعادت بشر است

یاسوج- نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد گفت: قرآن مسیر نوری بی پایان است و برای سعادت بشر انسانی هدایت یافته از راه وحی، حجاب و فرشتگان پیام را دریافت و اعلام می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی بعدازظهر پنجشنبه در دیدار با برگزیدگان قرآنی استان افزود: اندیشه و هدایت کمال یافتن انسان، رشد، عقل، تعالی و شعور مستلزم ارتباط با خداست که این ارتباط از طریق قرآن میسر می شود.

وی بیان داشت: این کتاب آسمانی برای هدایت بشر نازل شده است و معجزه ای است که خانه‌ها به واسطه آن نورانی می شوند.

آیت الله ملک حسینی افزود: توفیق مأنوس شدن با قرآن برای شما فراهم شده است و باید در این راه استوار گام بردارید.

وی با بیان اینکه ادای حق یعنی از حضور در برابر قرآن به شهود قرآنی رسیدن، گفت: آنگاه که انسان از کنار قرآن بر می خیزد باید تحولی در مغز و اندیشه او، قلب و احساس او و رفتار او افتاده باشد.

آیت الله ملک حسینی اظهار داشت: قرآن بهاری است برای دلها، قلب بهاری ندارد جز به بهار قرآنی، اینها را انسان باید قبل از ورود به قرآن بداند و باید انسان بداند وقتی می خواهد به سمت قرآن برود برترین کلام هستی را انتخاب کرده است.

کد مطلب 4490921

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