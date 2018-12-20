یلدا در ارتفاعات استان یزد برفی است

سیدعباس میرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هوای یزد فردا، جمعه و در آخرین روز از پاییز ۹۷، قسمتی ابری از اوایل شب به تدریج با افزایش ابر در برخی نقاط به ویژه در ارتفاعات و مناطق شمالی همراه با بارندگی و بارش برف و گاهش افزایش سرعت باد همراه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه نخستین روز زمستان نیز برای یزدی‌ها روزی سرد خواهد بود، افزود: روز شنبه، اول دی‌ماه هوای یزد نیمه ابری تا ابری در برخی نقاط به ویژه ارتفاعات، مناطق شمالی و شرقی همراه با بارندگی خواهد بود.

میرحسینی خاطرنشان کرد: در ارتفاعات نیز احتمال بارش برف و کاهش قابل ملاحظه دما وجود دارد و از عصر هوا مه‌آلود و با کاهش میزان ابرها همراه خواهد بود.

رئیس گروه پیش‌بینی هواشناسی یزد با بیان اینکه مرکز استان یزد فردا در سردترین ساعات روز دمای سه درجه و در گرمترین ساعات روز، دمای ۱۶ درجه را تجربه خواهد کرد، افزود: دمای هوا در شنبه اول دی‌ماه به شکل قابل ملاحظه ای در مرکز استان کاهش می‌یابد به نحوی که در سردترین ساعات روز دمای دو درجه و در گرمترین ساعات دمای ۱۰ درجه را تجربه خواهیم کرد.

وی، گاریز با دمای هوا ۴- درجه و پس از آن اردکان و اشکذر با دمای ۲- را سردترین نقاط استان یزد در آخرین روز پاییز ۹۷ اعلام کرد.