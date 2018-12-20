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۲۹ آذر ۱۳۹۷، ۲۰:۲۵

رئیس گروه پیش‌بینی هواشناسی یزد:

یلدا در ارتفاعات استان یزد برفی است

یلدا در ارتفاعات استان یزد برفی است

یزد ـ رئیس گروه پیش‌بینی هواشناسی یزد گفت: بر اساس نقشه‌های آینده‌نگری هواشناسی، مردم یزد در شب یلدا در ارتفاعات استان شاهد بارش برف خواهند بود.

سیدعباس میرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هوای یزد فردا، جمعه و در آخرین روز از پاییز ۹۷، قسمتی ابری از اوایل شب به تدریج با افزایش ابر در برخی نقاط به ویژه در ارتفاعات و مناطق شمالی همراه با بارندگی و بارش برف و گاهش افزایش سرعت باد همراه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه نخستین روز زمستان نیز برای یزدی‌ها روزی سرد خواهد بود، افزود: روز شنبه، اول دی‌ماه هوای یزد نیمه ابری تا ابری در برخی نقاط به ویژه ارتفاعات، مناطق شمالی و شرقی همراه با بارندگی خواهد بود.

میرحسینی خاطرنشان کرد: در ارتفاعات نیز احتمال بارش برف و کاهش قابل ملاحظه دما وجود دارد و از عصر هوا مه‌آلود و با کاهش میزان ابرها همراه خواهد بود.

رئیس گروه پیش‌بینی هواشناسی یزد با بیان اینکه مرکز استان یزد فردا در سردترین ساعات روز دمای سه درجه و در گرمترین ساعات روز، دمای ۱۶ درجه را تجربه خواهد کرد، افزود: دمای هوا در شنبه اول دی‌ماه به شکل قابل ملاحظه ای در مرکز استان کاهش می‌یابد به نحوی که در سردترین ساعات روز دمای دو درجه و در گرمترین ساعات دمای ۱۰ درجه را تجربه خواهیم کرد.

وی، گاریز با دمای هوا ۴- درجه و پس از آن اردکان و اشکذر با دمای ۲- را سردترین نقاط استان یزد در آخرین روز پاییز ۹۷ اعلام کرد.

کد مطلب 4490923

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