افت شدید دمای هوا در اردبیل/ برف و باران استان را فرا گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پیش بینی هواشناسی استان اردبیل مبنی بر کاهش دما تا ۱۰ درجه سانتیگراد و آغاز بارش های برف و باران از عصر پنجشنبه محقق شد و شرایط جوی سخت و بارشی، آسمان بخش هایی عمده ای از این استان را دستخوش تغییر قرار داد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص تاکید کرد: روز چهارشنبه با بررسی نقشه های پیشیابی پیش بینی کرده بودیم که از لحاظ دمایی از عصر پنجشنبه دمای هوا در سطح استان کاهش خواهد یافت.

علی دولتی مهر با بیان اینکه در حال حاضر شاهد افت شدید دمای هوا و آغاز بارش در مناطقی استان هستیم، یادآور شد: سامانه جدید از عصر امروز وارد استان شده که طی آن بارش باران و برف از مناطق جنوبی استان آغاز و به تدریج در بیشتر مناطق استان گسترش می یابد.

وی اوج فعالیت این سامانه بارشی را از عصر پنجشنبه تا عصر جمعه عنوان کرد و یادآور شد: به دلیل کاهش دمای هوا در روز جمعه بارش در مناطق جنوبی و مرکزی استان و بخش هایی از شهرستان گرمی در منطقه نزدیک به مناطق شمالی به صورت برف پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به افت بیشتر دمای هوا طی روزهای آینده متذکر شد: روز جمعه هوای سردی را شهروندان این استان تجربه می کنند که این روند تا روز یکشنبه تداوم خواهد داشت.

گفتنی است هم اکنون دمای هوا در اردبیل به صفر درجه سانتیگراد افت کرده که پیش بینی می شود طی روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه دمای هوا استان تا پنج درجه زیرصفر نیز برسد.

همچنین شهروندان مرکز استان در حال حاضر بارش باران را تجربه می کنند و هنوز شاهد بارش برف پاییزی در شهر اردبیل نیستند.