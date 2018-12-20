به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان جلال فرد بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در مجموع ۴۸۰ طرح با اعتبار ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در استان اجرا می شود.

وی بیان داشت: یکی دیگر از برنامه‌های کمیته امداد بهره‌برداری از ۴۰ واحد مسکن مددجویی با اعتبار هر واحد میانگین ۴۵ میلیون تومان در هر ماه است.

جلال فرد افزود: در مجموع ۱۲۰ واحد تا پایان سال برای مددجویان نیازمند به بهره‌برداری می‌رسد.

قائم‌مقام کمیته امداد استان اظهار داشت: از دیگر برنامه‌های این نهاد پرداخت هر هفته ۴۰ فقره وام قرض‌الحسنه پنج میلیون تومانی به مددجویان است.

وی افزود: ۶۰۰ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه تا پایان سال جاری به نیازمندان پرداخت می‌شود و جهیزیه نیز به همه متقاضیان تحت حمایت پرداخت می شود.

جلال فرد پرداخت اجاره مسکن و ودیعه مسکن به خانواده‌های مستأجر، پرداخت اعتبارات موردی، پرداخت کمک‌هزینه پوشاک به سالمندان و اعزام ۱۲۰ نفر از مددجویان به عتبات عالیات را از دیگر برنامه های این نهاد عنوان کرد.

وی افزود: در راستای اعزام به عتبات عالیات ۲۸۰ میلیون تومان اعتبار هزینه می شود.