به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان جلال فرد بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در مجموع ۴۸۰ طرح با اعتبار ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در استان اجرا می شود.
وی بیان داشت: یکی دیگر از برنامههای کمیته امداد بهرهبرداری از ۴۰ واحد مسکن مددجویی با اعتبار هر واحد میانگین ۴۵ میلیون تومان در هر ماه است.
جلال فرد افزود: در مجموع ۱۲۰ واحد تا پایان سال برای مددجویان نیازمند به بهرهبرداری میرسد.
قائممقام کمیته امداد استان اظهار داشت: از دیگر برنامههای این نهاد پرداخت هر هفته ۴۰ فقره وام قرضالحسنه پنج میلیون تومانی به مددجویان است.
وی افزود: ۶۰۰ فقره تسهیلات قرضالحسنه تا پایان سال جاری به نیازمندان پرداخت میشود و جهیزیه نیز به همه متقاضیان تحت حمایت پرداخت می شود.
جلال فرد پرداخت اجاره مسکن و ودیعه مسکن به خانوادههای مستأجر، پرداخت اعتبارات موردی، پرداخت کمکهزینه پوشاک به سالمندان و اعزام ۱۲۰ نفر از مددجویان به عتبات عالیات را از دیگر برنامه های این نهاد عنوان کرد.
وی افزود: در راستای اعزام به عتبات عالیات ۲۸۰ میلیون تومان اعتبار هزینه می شود.
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