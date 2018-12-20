  1. استانها
  2. قزوین
۲۹ آذر ۱۳۹۷، ۲۱:۲۹

بارش برف گردنه های استان قزوین را فرا گرفت

بارش برف گردنه های استان قزوین را فرا گرفت

قزوین- معاون راهداری استان قزوین گفت: بارش برف در گردنه ها و مناطق کوهستانی استان قزوین شدت گرفته و جاده ها را سفید پوش کرده است.

جواد حق لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بارش برف در گردنه های قسطین لار در محور بهرام اباد، محور طالقان در شهرستان آبیک، گردنه آوج و گردنه هجیب در شهرستان بویین زهرا از عصر پنجشنبه آغاز شده و شدت گرفته است.

حق لطفی تصریح کرد: با شدت گرفتن بارشها ماموران راهداری استان قزوین عملیات برفروبی و نمک پاشی در محورها را آغاز کرده اند تا مسیرها باز نگهداشته شود.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین تصریح کرد: در حال حاضر در گردنه کوهین در محور قزوین به رشت شاهد مه غلیظ و بارش برف و باران هستیم که از رانندگان انتظار می رود در صورت ضرورت سفر در این ایام با شماره تلفن ۱۴۱ تماس گرفته و از وضعیت جاده ها مطلع شوند و سپس اقدام به سفر کنند.

حق لطفی تصریح کرد: همراه داشتن زنجیر چرخ، لباس گرم و توجه به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در مسافرتهای زمستانی الزامی و ضروری است.       

وی اظهارداشت: ۲۸۱ دستگاه ماشین الات راهداری به همراه ۳۰۰ راهدار در طرح زمستانی با استقرار در ۲۵ راهدارخانه آماده خدمت رسانی به مسافران و رانندگان هستند.

کد مطلب 4490938

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها