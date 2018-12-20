رئیس جمهور آنکارا را به مقصد تهران ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رئیس جمهور که به منظور شرکت در پنجمین نشست شورای عالی همکاری های ایران و ترکیه به آنکارا سفر کرده بود، امشب (پنج شنبه) ترکیه را به مقصد تهران ترک کرد.

حسن روحانی در سفر دو روزه خود به ترکیه علاوه بر شرکت در پنجمین نشست شورای عالی همکاری های دو کشور که با حضور شماری از اعضای دولت های ایران و ترکیه برگزار شد، در دیداری دو جانبه با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه ای خود درخصوص موضوعات مهم منطقه ای و بین المللی گفت و گو کرد.

در پایان نشست شورای عالی همکاری های دو کشور، دو سند و تفاهم نامه همکاری در حوزه بهداشت و درمان و امور ارتباطات و رسانه ای در حضور روسای جمهور دو کشور امضا شد.

رئیس جمهور همچنین در این سفر با حضور در همایش اقتصادی تجار ایرانی و ترکیه ای، بر گسترش و توسعه روابط تهران – آنکارا بویژه در زمینه اقتصادی، تجاری و همچنین افزایش همکاری ها در حوزه انرژی تاکید کرد.