هفته ششم لیگ بسکتبال با برد شیمیدر به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های شیمیدر و شهرداری گرگان چهارمین و آخرین دیدار هفته ششم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور بود که شامگاه پنجشنبه در تالار بسکتبال آزادی برگزار شد و طی آن شاگردان محمدرضا اسلامی موفق شدند با نتیجه ٨١ بر ٦٢ حریف خود را شکست دهند.

شیمیدر تهران با این پیروزی در رده دوم جدول رده بندی باقی ماند.

پیش از این دیدار و در تالار آزادی، تیم نیروی زمینی با نتیجه ٧٩ بر ٧٠ آویژه صنعت مشهد را شکست داد.

در سالن بسکتبال دزفول، تیم رعد پدافند میزبان تیم صنعت نفت آبادان بود که با نتیجه ٩١ بر ٤٩ متحمل شکست شد. همچنین پتروشیمی تیم صدرنشین و بدون باخت لیگ برتر بسکتبال هم در مصاف با ذوب آهن با نتیجه ٨١ بر ٥٧ پیروز شد و صدرنشینی خود را تثبیت کرد.