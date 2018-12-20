تیم شهدای مدافع حرم اردبیل با شکست صربستان نخستین برد را دشت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم شهدای مدافع حرم اردبیل و منتخب صربستان با برتری ۷-۳ شاگردان مهدیلو به پایان رسید تا این تیم در دور مقدماتی بعد از دو شکست سنگین، به اولین پیروزی خود دست یابد.

نکته قابل توجه در این دیدار، عدم حضور سه کشتی‌گیر در اوزان مختلف بود، به طوری که از تیم صربستان دو ورزشکار و از تیم اردبیل نیز یک کشتی‌گیر در مصاف با حریفان خود حاضر نشدند.

نتایج دیدار دو تیم شهدای مدافع حرم و صربستان به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: مهدی قربانی، برنده – کریستین گازداج (۵- ۲)

۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی، برنده – بدون کشتی گیر

۶۳ کیلوگرم: شیرزاد بهشتی طلا، برنده – تاماس ناد (۸- صفر)

۶۷ کیلوگرم: محسن طاهری – ماته نمس، برنده (شرکت نکرد)

۷۲ کیلوگرم: عرفان سعادتی فر، برنده – الکساندر ماکسیموویچ (۸- ۳ دیسکالیفه)

۷۷ کیلوگرم: علی نوروزی – ویکتور نمس، برنده (۲- صفر)

۸۲ کیلوگرم: هادی علیزاده پورنیا، برنده – بدون کشتی گیر

۸۷ کیلوگرم: رضا محمدعلیپور، برنده – اولیور توت (۹- صفر)

۹۷ کیلوگرم: محمد بیرانوند – دژان فرانجکوویچ، برنده (۱- ۲)

۱۳۰ کیلوگرم: پارسا نظری، برنده – سابولوس هوروات (۱۱- ۴)