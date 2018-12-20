نیروهای خارجی غیرقانونی از سوریه خارج شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق آل حبیب در نشست شورای امنیت که با موضوع سوریه برگزار شد، گفت: پس از سالها درگیری در سوریه و تبعات امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی، اکنون زمان آن است که جامعه جهانی از روند سیاسی برای پایان دادن به این بحران حمایت کند.

وی تاکید کرد: علاوه بر این، دنیا باید از بازسازی این کشور و بازگشت آوارگان نیز حمایت کند.

سفیر ایران در سازمان ملل متحد با اشاره به نشست اخیر وزرای خارجه کشورهای عضو روند آستانه در ژنو و مشورت های آنها با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه ادامه داد: پیشرفت های خوبی در زمینه تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه حاصل شده است که باید با حکمت، پشتکار و صبر ادامه یابد.

آل حبیب تاکید کرد در حالی که وظیفه اصلی تعیین سرنوشت سوریه به طور انحصاری با مردم آن کشور است، دنیا فقط باید روند سیاسی در این کشور را تسهیل و از هرگونه تلاشی برای دیکته کردن نظرات به مردم آن خودداری کند.

وی با بیان اینکه به موازات تلاش ها برای موفقیت در زمینه سیاسی، باید مبارزه با تروریست ها طبق حقوق بین الملل و جلوگیری از وارد آمدن تلفات به غیرنظامیان ادامه یابد، اضافه کرد: تاکید اخیر وزرای خارجه کشورهای ضامن روند

آستانه هم بر احترام به حاکمیت، یکپارچگی سرزمینی و وحدت و استقلال سیاسی سوریه بود.

سفیر ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد: این اصل باید توسط همه کشورها رعایت شود و معنی آن نیز این است که باید کلیه نیروهای خارجی که بدون مجوز دولت سوریه در این کشور حضور دارند از آن خارج شوند.

آل حبیب به تحریم های کنونی علیه سوریه نیز اشاره و بر لزوم برداشته شدن آنها تاکید کرد.

در نشست امروز شورای امنیت، استفان دی میستورا نماینده ویژه دبیرکل در امور سوریه که ماموریتش در آخر سال جاری میلادی به پایان می رسد، آخرین گزارش خود را به این شورا ارائه داد.