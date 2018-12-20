به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله عسگری شامگاه پنج‌شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و همفکری ایثارگران استان سمنان در محل استانداری، ضمن بیان اینکه اجرای صحیح و مناسب قانون جامع ایثارگران در استان ضرورت دارد، تأکید کرد: نباید از نقش ایثارگران و جانبازان در دفاع مقدس و انقلاب اسلامی غافل بمانیم.

وی بابیان اینکه قدردانی از ایثارگران و زحمت کشان عرصه رزم و جهاد یک وظیفه همگانی محسوب می‌شود، ابراز کرد: هر کس که متعهد به‌نظام و انقلاب باشد، هرگز از نقش ایثارگران در دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی نباید غفلت کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار سمنان، بابیان اینکه جایگاه ارزشمند ایثارگران استان بر هیچ‌کس پوشیده نیست، بیان کرد: ایثارگری محدود به یک مقطع خاص نیست لذا باید بهترین خدمات را برایشان در دستور کار قرارداد به همین دلیل است که ما متعهد هستیم که قانون جامع ایثارگران و قوانین مربوط به آن‌ها در مراکز اداری و دستگاه‌های اجرایی به‌طور کامل اجرایی شود و این امر یک تکلیف قانونی محسوب می‌شود.

عسگری در ادامه بیان کرد: تکریم ایثارگران‌ و بهبود شاخص‌های رفاهی این قشر قطعاً یکی از اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی استان سمنان است که باید به آن اهتمام ویژه‌ای داشت.

وی همچنین بهترین قدردانی از ایثارگران را تداوم راهشان دانست و بابیان اینکه بازخوانی و مستندسازی حماسه دوران دفاع مقدس و انتقال فرهنگ جبهه و جنگ به جامعه امری ضروری در شرایط فعلی کشور است، گفت: باید در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم.

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه باید نسل امروز با ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس آشنا شود، بیان کرد: ایثارگران و رزمندگان سال های رزم و جهاد بهترین افراد برای انتقال این فرهنگ هستند.